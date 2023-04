Pro společnost Synthon, která je leaderem v oblasti generických léčiv, je zajištění lépe dostupné zdravotní péče posláním. Probíhá zde výzkum, vývoj a výroba léčivých látek, které z Blanska putují do celého světa.

Synthon - léčíme pacienty se závažnými onemocněními | Foto: Synthon, s.r.o./archiv

Synthon je neustále rostoucí mezinárodní farmaceutická společnost. Pyšní se šesti výzkumnými a výrobními centry po světě, v nichž celkově pracuje přes 1600 zaměstnanců. Společnost, která byla založena v Nizozemsku, vyrostla mimo jiné i díky odbornosti a nadšení, které do počátečních projektů vložili jedni z prvních zaměstnanců, špičkoví chemici z Moravy i Čech. Svými produkty se Synthon zaměřuje na ta nejzávažnější onemocnění, a tak přichází s pomocí například v léčbě onkologických pacientů nebo pacientů s onemocněním centrálního nervového systému (např. roztroušené sklerózy).

Každá lokace Synthonu po světě se zaměřuje na určitou část vývoje či výroby farmaceutických produktů. V ČR se věnuje především výzkumu a výrobě aktivních léčivých substancí, které jsou základem léčivých přípravků. Jsou to právě ty složky léků, které v organismu vyvolají požadovaný farmakologický účinek. V Blansku se na tomto poslání podílí přes 300 lidí – výzkumníků, technologů, laborantů, operátorů výroby, ale i zaměstnanců administrativy a dalších profesí. Tyto látky potom putují do dalších poboček společnosti, kde je z nich vyroben finální lékový přípravek, který se v podobě tablety, injekce, kapsle či jiné dostává přímo k pacientům, kteří ji potřebují.

Jak vzniká léčivá látka

Nový produkt vždy začíná v laboratořích chemického výzkumu a vývoje, kde se v malém měřítku, v objemech několika desítek mililitrů, uskutečňují počáteční laboratorní experimenty, prostřednictvím kterých se výzkumníci vydávají na objevnou cestu hledání nových syntetických postupů. Chemické procesy jsou dále optimalizovány v laboratořích chemické technologie. Životaschopnost nových produktů se následně testuje ve větších aparaturách pilotního poloprovozu o kapacitě několika desítek litrů, kde také vznikají první registrační šarže účinných látek budoucích léčiv. Jestliže všemi předchozími fázemi projde projekt úspěšně, převádí se na jednu ze tří výrobních linek, kde se již ověřené a dobře popsané chemické reakce odehrávají ve výrobních reaktorech o objemech až přes 1000 litrů.

Laboratoře i výroba společnosti Synthon splňují nejpřísnější kritéria kvality farmaceutické výroby a jsou neustále pod drobnohledem pravidelných auditů mezinárodních certifikačních úřadů, jako jsou například Státní ústav pro kontrolu léčiv a americká Food and Drug Administration.

Zdroj: Synthon, s.r.o./archiv

Synthon – moderní prostředí a špičkové vybavení

V Blansku už má Synthon dlouholetou tradici a za tu dobu se prokázal jako zaměstnavatel, který nabízí moderní pracovní prostředí se špičkovým vybavením a zajímavou práci v oboru pod vedením zkušených odborníků.

Synthon chce být navíc zodpovědnou firmou nejen vůči svým lidem, ale také vůči svému okolí. Proto již dlouhodobě podporuje malé i větší sociálně potřebné či přínosné společnosti a aktivity v blanenském regionu. Inspirativním příkladem v této oblasti je projekt dobrovolnictví pod názvem „Synthon pomáhá“. Hlavní myšlenkou projektu je aktivně zapojit zaměstnance do pomoci potřebným s možností věnovat se vybraným dobrovolnickým akcím v rozsahu jednoho dne v roce v rámci pracovní doby. Nejedná se tedy pouze o finanční podporu, kterou Synthon poskytuje, ale také o manuální pomoc a společné integrační aktivity. Společnost je navíc již několik let hlavním partnerem charitativní sportovní akce You Dream We Run.

Zdroj: Synthon, s.r.o./archiv

Nový směr vývoje

V minulém roce jsme se pustili do nové výzvy, kterou je oblast dědičných chorob. Česká pobočka byla v rámci Synthonu vybrána jako nejvhodnější pro založení zcela nového týmu, který se této problematice bude v nadcházejících letech intenzivně věnovat. Jedná se o nový druh genové terapie prostřednictvím oligonukleotidů.

Pokud Vás zajímá chemie či farmacie, a jste nakloněni tomu přijmout výzvy, které nabízí práce v mezinárodní farmaceutické firmě, neváhejte kontaktovat firmu Synthon a dozvědět se více aktuálních informací.

Do našeho týmu vítáme ty, kteří jsou ochotni se podělit o své znalosti s ostatními, jsou připraveni usilovně pracovat na vytvoření komerčně životaschopných produktů, a kteří jsou týmovými hráči. Zejména pak ty, které láká dodávat finančně dostupná léčiva pro lidi, kteří je nejvíce potřebují.

Věda, lidé, dostupná léčiva.

