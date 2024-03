Tady mají dobré pivo, vzkazují návštěvníci baru

Vždy to byla vyhledávaná litvínovská pizzerie. Libor Gábel, který ji už několik let provozoval, cítil, že tohle místo má i další možnosti – že by se tu lidé nemuseli jen otočit pro jídlo, ale také posedět, pobavit se, dát si dobré pivo.

Foto: Libor Gábel