Když vášeň a bojovnost jdou ruku v ruce, vznikají skutečné a nezapomenutelné příběhy. Takto by se dala nejlépe popsat cesta Libora Podmola na dakarských závodech a jeho příběhy, které pouštní etapy přinášejí.

Foto: shutterstock

Poprvé na Dakar vyrazil proto, že dokončení tohoto závodu bylo rozdělanou prací jeho otce, který v roce 1994 nedojel kvůli technické závadě na motorce a před lety bohužel tragicky zemřel. A tak bylo na Liborovi, aby placku do ČR dovezl on a dopsal kapitolu příběhu Podmol v cíli Dakaru. Hned při svém prvním startu jako nováček závod dojel a splnil cíl. On to nepřizná, ale všichni okolo něj viděli, čím si prochází, a kolik bolesti jeho tělo muselo snášet. Nespočet úrazů z FMX a nedávné zlomeniny nohou mu dávaly najevo, jak náročné je pro něj toto závodění.

Loni mu bohužel v cestě stála překážka v podobě pádu v první etapě závodu. Etapu ve velkých bolestech dojel, nicméně po vyšetření doktorů zněla odpověď nekompromisně - zlomená žebra a hrudní obratel - nemůžeš pokračovat v závodě. „Zrovna letos, kdy si mě vybral pořadatel jako motorkáře s oficiální GoPro kamerou,“ komentoval Libor.

Letos má připravenou tajnou zbraň, která mu pomůže od bolestí ke kvalitnímu regeneračnímu spánku.

„Mým nejlepším parťákem je olej 3v1, kombinující více účinků díky unikátní kombinaci všech kanabinoidů. Je to nedocenitelný parťák, který mi pomůže udržet tělo v kondici, regenerovat svaly a kvalitně spát – spánek je na Dakaru celkově hrozně důležitý. Ono to zní romanticky, spát ve stanovém městečku s ostatními závodníky – ale celou noc tu řvou motory závodních speciálů a centrály mechaniků, kteří stroje opravují.“

Meduňkový CBD olej je dalším z produktů, který doprovází Libora na jeho cestě. Tento olej je známý svými uklidňujícími vlastnostmi, které jsou nezbytné v extrémních podmínkách Dakaru. „To je takové kladivo na rychlé usnutí,“ doplňuje Libor, a CBD mastičky, které jsou určeny na bolavé svaly, jsou neocenitelnou součástí Liborovy regenerační rutiny po každém dni závodu.

