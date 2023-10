Tak dlouho se pozdě chodí s dokladem o bezdlužnosti na pardubickou radnici, až se dotace pro letní kino zatrhne. Pardubičtí zastupitelé rozhodli o tom, že zruší finanční injekci ve výši 300 tisíc korun společnosti, která provozuje Pardubické letní kino.

Ing. Miroslav Váňa, občan Pardubic | Foto: archiv Ing. Miroslav Váňa

To může být pro nadšence, kteří každoročně nabízeli obyvatelům a návštěvníkům Pardubic bezplatné prázdninové filmové projekce pod širým nebem, likvidační.

Snad nikdo nezpochybňuje, že se týmu kolem Jana Motyčky podařilo vytvořit unikátní projekt, který v Česku nemá obdoby. Ne nadarmo se Pardubickému letnímu kinu dostávalo pravidelné záštity ministerstva kultury a uznání řady významných osobností, že jde o záslužný čin, který se jen tak nevidí. A přestože se v průběhu 18 let kino po Pardubicích různě stěhovalo, vždy se pořadatelům povedlo vytvořit v každé lokalitě areál, který měl své kouzlo.

Lidé od filmu bývají bohémové a papírování nemusí být jejich nejsilnější stránkou. Zřejmě i pro provozovatele Pardubického letního kina bylo vždy důležitější, jestli připraví bohatou filmovou nabídku, z níž si vybere úplně každý a jestli v areálu vybuduje příjemné zázemí, kam se budou milovníci stříbrného plátna rádi a pravidelně vracet.

Jenže i nepopulární „ouřad“ k takovému projektu patří. „Papíry“ v pořádku musí mít každý, kdo se do dotačního martyria pustí. Bez toho to v naší kotlině nejde.

Když se člověk zaměří na osobní rovinu příběhu, hned pozná, že Jan Motyčka je skutečně srdcař. Kinu věnoval za 18 let nejen kus svého života, ale i hromadu vlastních peněz. Asi málokdo by takovému projektu obětoval tolik, co on. Možná, že ho řada lidí považuje za blázna, ale rozhodně se mu podařilo vytvořit akci, kterou nám v jiných městech závidí a nevěřícně kroutí hlavou, jak může v dnešních podmínkách fungovat.

Je jasné, že všechna ta sranda stojí hodně úsilí a peněz. Navíc náklady spíš rostou a i partneři kina musí pečlivě zvažovat, kam svoje prostředky investovat.

Proto může být pro provozovatele fatální rozhodnutí zastupitelstva, že dotaci letos kino nezíská. Pro tým kolem Jana Motyčky to je asi drsné vystřízlivění. Zastupitelé mu dali jasně najevo, že podmínky se dodržovat musí a že tentokrát už to opravdu neprojde. Míra trpělivosti na pardubické radnici přetekla.

Má to však jeden podstatný háček. Motyčkově týmu může dojít chuť i síly podobný projekt v Pardubicích dál pořádat. Případný nový provozovatel asi jen těžko dá letnímu kinu takovou pozornost, jaké se mu 18 let dostávalo. Z unikátního počinu se velmi lehce může stát akce, jejíž výjimečnost půjde pomalu, ale jistě do kytek. Vždyť přece stačí pustit film, delegace a všechny ty srandičky kolem, co stojí peníze, nejsou potřeba. Ve finále se nemusí promítat denně, stačí víkendy a pokud provozovatel potřebuje pokrýt zvyšující se náklady, ať si tam vybírá vstupné. Přesně tak by mohl výjimečný projekt skončit. A to by byla strašná škoda, nemyslíte?

Ing. Miroslav Váňa, občan Pardubic