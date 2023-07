Oddíl byl založen v roce 1968 pod záštitou TJ Sokol Náměšť nad Oslavou. Jedněmi z prvních členů byli Standa Vrška, Tonda Kavka, Chládek, Láďa Kolbábek, Míra Smutný, Dyntar st., bratři Svobodovi, bratři Můžíkovi. Z ženské populace Marie Šimůnková, Marie Horká. O něco později přišel do oddílu Houser, Horák, Pavel Janík.

TJ Alpin Třebíč | Foto: Bohumil Caha/osobní archiv

V letech 1975-77 nastupuje mladá generace – Honza Filip, Pavel Machovec, René Javorek, bratři Cahovi. Špatná organizace v následujících letech téměř zapříčinila rozpadnutí oddílu, jehož vedení se v roce 1979 ujímá Míra Smutný následován Milanem Handlířem. V lednu roku 1980 přechází oddíl pod ČSTV Třebíč do sloučeného oddílu TJTL. V té době měl pouhých 6 členů – Milan Handlíř, Jiří Caha, Bohumil Caha, Pavel Machovec, Jan Filip, Tonda Kavka. Od roku 1981 se členská základna rozšířila na 14 členů a tento počet se postupně zvyšoval až na téměř 50 členů. V roce 1990 se ujímá vedení oddílu Bohumil Caha a oddíl odchází z TJTL a pod novým názvem TJ Alpin Třebíč se stává samostatným subjektem. Díky nové době, tedy hlavně rozvoji podnikání, ztratil většinu členů. Po neshodách s ČSTV v roce 1996 z této organizace odchází.

Do oddílu postupně vstupují noví členové, ale hlavní příval členů nastal v roce 1996, kdy Bohumil Caha a Petr Chmel nechali postavit lezeckou stěnu. Kromě členské základny byl založen také dětský lezecký kroužek.Zde se našlo spoustu talentovaných dětí, kde především vynikla Lucka Kratochvílova a Petr Caha. Tito dva již ve 12 letech byli velice úspěšní na závodech Pohár ČR a Mistrovství ČR. Pro svoje úspěchy byl Petr Caha nominován do reprezentace ČR a rozjel se na Evropský pohár a Mistrovství světa. Během éry TJ Alpin se ve funkci předsedy vystřídali tito členové: Chládek, Smutný, Jeník, Handlíř, Caha, Konečný (dosud). Oddíl působil nejčastěji na skalách na Vysočině, Pálavě, v Adršpachu. Uskutečnil desítky, možná stovky výstupů ve Vysokých Tatrách.

První významný výstup uskutečnili bratři Svobodovi v roce 1970 na Kavkaze výstupem na vrchol Kazbek 5047 m/m. V roce 1989 Caha B. a Jahoda V. podnikli 20 denní přechod Kavkazu. Pro špatné počasí nedokončili výstup na vrchol Ušba 4900m/m ani výstup na Elbrus 5642m. Výstup na Elbrus se podařil až v roce 2012 synovi Zbyňkovi Cahovi. Po roce 1989 se jednotlivý členové rozjeli do hor po celé Evropě, ale i do Austrálie. V roce 1998 Caha B + 3 kamarádi slanili nejvyšší vodopád světa Santo Anchel 987m a následně vystoupili na vyhaslou sopku Cotopaxi 6 000m/m. Tímto skromným shrnutím historie TJ Alpinu se omlouvám všem, na které jsem si nevzpomněl nebo neznám přesněji jejich lezecké úspěchy, i za možné nepřesnosti. Není v mých silách si zapamatovat všechny podrobnosti za téměř 45 let historie mého členství v oddíle, a starých členů už se nejspíš nezeptám.

U této příležitosti Vás všechny zvu na výstavu horolezeckého vybavení od vzniku oddílu až po současnost. Výstava bude zahájena 15.7.2023 v 16,00 hod. krátkou přednáškou

v Komunitním centru Moravia Třebíč.

Autor: Bohumil Caha

Zdroj: Bohumil Caha/osobní archiv