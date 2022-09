On-line rozhovor s kandidátkou na primátorku Statutárního města Hradce Králové za KSČM Mgr. Táňou Šormovou. Na dotazy odpovídala ve středu 14. 9. 2022 od 14 hod.

Mgr. Táňa Šormová, kandidátka na primátorku Statutárního města Hradce Králové za KSČM | Foto: denik.cz

DOTAZ: Komise místní samosprávy jsou ze demokraticky volených orgánů města nejblíže lidem. Využívá zastupitelstvo tento zdroj místních informací a požadavků dostatečně?

ODPOVĚĎ: Komise místních samospráv (KMS) jsou komisemi rady města a měly by sloužit k přenosu informací, jak směrem k radě města od občanů, tak i obráceně. V posledních letech se ukazuje, že komise jsou opomíjeny, nedostávají informace ze strany města tak, aby občané daných lokalit byli informováni o připravovaných záměrech, speciálně investičních. Po velkém tlaku v tomto volebním období i z mojí strany i ze strany dalších zastupitelů, začaly být KMS informovány alespoň tak, že v návrzích usnesení, jak pro jednání rady, tak pro jednání zastupitelstva, je uvedeno, které KMS se daný návrh týká. Je to málo, KMS potřebují přesnější a včasné informace, aby mohly informovat své občany a jejich názory přenášet na radu města nebo zastupitelstvo. Někdy mám i pocit, že neinformovanost KMS je záměrná. Jsou i takové názory z řad některých zastupitelů, že diskutovat s občany o připravovaných investicích v jejich lokalitě, je kontraproduktivní a nepřineslo by to nic pozitivního. Tím, že KMS informovány nejsou, jednání zastupitelstva bývá pak často velmi emotivní. KMS by měly mít svoji váhu a měl by být dodržován statut, který dává KMS práva a zároveň i povinnosti. Nedobrý stav konstatoval i kontrolní výbor zastupitelstva města ve své zprávě.

DOTAZ: Dobrý den, jaká zlepšení stavu Benešovy třídy, kde žijete, se Vám podařilo navrhovat prostřednictvím komise místní samosprávy a poté dosáhnout prací v zastupitelstvu města?

ODPOVĚĎ: Netýká se to jen Benešovy třídy, ale i jejího okolí. Samozřejmě nejbolavějším problémem je dlouhotrvající pokračování, resp. nepokračování v další rekonstrukci celé Benešovy třídy. V KMS hlídáme v současné době spíše stávající stav stále více chátrajících ramp spojovacích mostů mezi jednotlivými objekty. Dlouhodobě jsem upozorňovala na protékající střechy nad tzv. podloubími (pochozí rampy obchodů) a zatékající vodu až do prostoru výtahů. Dnes je tento stav už opraven a obyvatelé trpělivě čekají na další postup velké rekonstrukce. Další problém jsou v poslední době objevené potíže v nově postavených garážích ve střední části ulice, kde se objevila vlhkost ve zdech domů, závady ve svodech vody, která zatéká do prostor celých garáží. Měla by být zjednána náprava. Další, co se díky působení KMS podařilo zastavit, je nadstavba nad hernou. Od původního záměru bylo nakonec ustoupeno. Dlouhodobě se snažím zastavit nebo alespoň omezit další zahušťování volných prostor - zelených prostor v okolí Benešovky, nově plánované postavení domu v Durychově ulici. I můj návrh pomohl prosadit účast členů KMS na jednáních nad smlouvou o spolupráci města a investora. Podařilo se prosadit vybudování propojky Durychova ulice - Benešova třída. Další sledovanou kauzou je vybudování polyfunkčního domu u Media. Díky tlaku KMS a některých dalších zastupitelů se snad v brzké době dočkáme opravy tzv. lávky u Kozlovky. V současné době považuji za velmi důležité starat se alespoň o údržbu a rychlou údržbu zatím neopravených částí Benešovky. Tady bych chtěla poděkovat technickým službám a panu řediteli za vstřícné osobní jednání a snahu rychle věci řešit. Větší problém je spíš s uvolňováním finančních prostředků na potřebné.

DOTAZ: Vážená paní Šormová, ráda bych se Vás zeptala na postavení KMS. Především, jak jsou KMS vnímány současným vedením města a jaké máte představy o případných změnách týkajících se postavení KMS. Děkuji za případnou odpověď. Šikulová

ODPOVĚĎ: Postavení KMS je neradostné, nemají váhu, kterou by si zasloužily. KMS jsou v podstatě nejjednodušší komisí zřízenou radou města pro kontakt s obyvateli. Bylo by potřeba několika změn v jejich statutu, docílit povinnosti města poskytovat členům komisí podrobné, včasné a závažné informace o chystaných akcích. Změnu by si zasloužilo i financování KMS. V současné době jsou velmi znevýhodněny KMS s velkým počtem obyvatel. Současné vedení se snažilo v této oblasti pomoci finanční částkou, která na základě žádosti může dokrýt chybějící finanční prostředky na akce a aktivity pořádané komisemi.

DOTAZ: Otázka: V Honkově ulici byl letos otevřen velmi pěkný objekt Odlehčovací služby. Taková služba je v našem městě jistě velmi žádoucí. Budou si ji však moci dovolit všichni potřební občané? Nebude nakonec pouze pro movitější občany?

ODPOVĚĎ: Dům s odlehčovací službou v Honkově ulici je v majetku města. Je to jedno z mála zařízení, které městu zůstalo. Díky správní a dozorčí radě, která je složena ze zástupců města, by měla být garantována i dostupná cena pro klienty. Zastupitelstvo města by mělo mít možnost tyto věci ovlivňovat. Já osobně bych v žádném případě nepřipustila, aby se pobyt v takto potřebném zařízení stal výsadou pouze majetných. Všichni lidé, pokud potřebují, si zaslouží dobrou péči a pěkné prostředí. Myslím si, že v sociální oblasti by víc zařízení mělo být v rukou města.

DOTAZ: Vážená paní Šormová, dovoluji si Vás požádat o Váš názor na zřízení "Centrál Parku HK" pod Rozárkou. Předem Vám děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Za mě všemi deseti. Celé území si zaslouží péči, údržbu a změnu. Lesopark v současné době potřebuje velký zásah (prořezání). Pokud by vznikl v této oblasti centrální park pro HK, mohl by sloužit jako odpočinková zóna pro velké sídliště, oblast pro sportovní a kulturní vyžití. Přirozenou cestou by navázal na svahy Nového Hradce a na Rozárku, jejíž podoba se teď začíná řešit. A byl by zachován, zrevitalizován a upraven velký kus zeleně, která by sloužila lidem. Problém, který vidím, jsou majetkové vztahy k pozemkům. Měla jsem možnost vidět studii této oblasti a ne všechny pozemky jsou majetkem města. Bylo by však velmi dobré, kdyby alespoň to, co město vlastní, bylo postupně upravováno a vzniklo pěkné prostředí. Město by mělo zintenzívnit jednání se soukromými vlastníky a hledat cesty a dohody, které by vedly k získání těchto pozemků.

DOTAZ: Paní Šormová, lávka u Aldisu za cca 140 mil. Kč. Považujete toto za normální? Neměli by se investice používat v Hradci na něco jiného?

ODPOVĚĎ: Za normální to nepovažuji. Lávka je předražená, byť nejsem ekonom, tak si to myslím. Bohužel tato lávka byla slíbena, domnívám se předchozím vedením města. V současné době jsme ve stavu, kdy v podstatě musíme schválit další finanční prostředky na vícepráce. Pokud by investor město zažaloval za neuhrazení, s největší pravděpodobností by vynaložené finance vzrostly. Město mimo lávky potřebuje finanční prostředky na dokončení a realizaci dalších důležitých akcí.

DOTAZ: Blíží se prezidentské volby. Jaký je Váš názor na kandidáta za KSČM pana Josefa Skálu?

ODPOVĚĎ: Podpisový arch pro jeho kandidaturu jsem podepsala.

DOTAZ: Jaký je Váš názor na ruskou agresi na Ukrajině? Pomáhá dle Vašeho soudu město HK uprchlíkům dostatečně?

ODPOVĚĎ: Válka ať je, kde je, je špatná. Nesouhlasím s válečným konfliktem nikde. Vždycky nejhůře dopadne na civilní obyvatele, děti, staré lidi. Pomoc Ukrajincům ze strany města si myslím je dostatečná, nejblíže mám bývalou ubytovnu fakultní nemocnice, kde byla upravena a vybavena tři podlaží pro ubytování ukrajinských uprchlíků. Pro děti, které chodí do školských zařízení města, byl na posledním zastupitelstvu schválen příspěvek na pomůcky a na obědy.

DOTAZ: Jaký je potenciál KSČM v povolebním vyjednávání? S kým byste do koalice rozhodně nešla?

ODPOVĚĎ: Ta věc je obrácená. Všechny strany a uskupení nahlas říkají, že s KSČM do koalice nikdy. My jsme nikdy takto nevystupovali, nikoho nezatracujeme. Spolupracovat budeme se všemi, kdo nabízejí svým občanům prospěšný program. Budeme spolupracovat ve všech oblastech, které přinesou občanům města prospěch. Vyloženě se nevyhraňujeme vůči nikomu. Paradoxem někdy je, že ostatní s námi spolupracovat nechtějí, ale když potřebují hlasy pro prosazení svých zájmů, nemají problém přijít.

DOTAZ: Dobrý den, prosím Vás o informaci, zda podporujete zahušťování sídlišť další výstavbou, nebo preferujete rozšiřování městské zeleně. Děkuji.

ODPOVĚĎ: Zahušťování nepodporuji a v žádném případě podporovat nebudu. Rozšiřování zeleně je jedna z mých priorit.

DOTAZ: Dobrý den, co si myslíte o plánech developerské výstavby na Moravském Předměstí? Například o kontroverzním projektu společnosti Durychova s.r.o. pražského architekta Nikolaje Stojanova, jehož zástupkyní je zastupitelka města paní Ing. Romana Dürrerová (HDK). Místní se v souvislosti s výstavbou obávají zhoršení dopravní obslužnosti, možnosti parkovat a také ztráty poslední zeleně.

ODPOVĚĎ: S plánovaným objektem mám problém od samého začátku. Bohužel dotčená plocha je v územním plánu určena pro výstavbu. Velký problém vidím v počtu bytů, které tam mají vyrůst. Jedná se o zhruba 100 bytů, přesný údaj bohužel nevíme a od samého začátku řešíme problém nárůstu parkovacích potřeb, úbytku zeleně, byť náletové, a s tím spojené náhradní výsadby. Ne úplně jednoduché je i jednání o smlouvě mezi městem a investorem. Vzhledem k tomu, že investor potřebuje od města pozemky, měl by vyjít požadavkům města maximálně vstříc. To, že zájmy investora prosazuje zastupitelka města, je z mého pohledu velký střet zájmů a nemělo by to tak být. Už dnes je v dané lokalitě velký problém najít pro zde žijící obyvatele volné parkovací místo.

DOTAZ: Dobrý den, paní Šormová, proč jste se rozhodla kandidovat na primátorku a co byste v Hradci chtěla změnit? Děkuji

ODPOVĚĎ: To, že jsem jednička na kandidátce KSČM, neznamená, že chci být primátorkou. Jsem realista. Za úspěch budu považovat, když obhájíme stávající počet zastupitelů, takže tři. Moje přesvědčení je ale takové, že člověk by měl svými silami a možnostmi pomáhat místu, kde žije, své ulici, svému městu a své zemi, měl by pomáhat lidem, které má kolem sebe a kteří to potřebují. Ne se jen zlobit a nadávat v autobuse nebo hospodě u piva. Nakonec práci s lidmi a pro lidi je jedno z našich hesel.

DOTAZ: Krásný den, paní Šormová, Jak jste připravená na povolební vyjednávání a s kým byste do koalice rozhodně šli?

ODPOVĚĎ: Připraveni na povolební vyjednávání jsme, otázka je, zda nás někdo osloví. Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kteří mají program, na kterém se budeme shodovat nebo nám bude blízký. Nejblíže asi máme k programu sociálních demokratů, ale zda budou v zastupitelstvu města a bude možná spolupráce, neumím odhadnout. Na komunální úrovni by spolupráce měla být o městě, jeho prosperitě, o lidech a jejich spokojeném životě a ne o politických stranách a politikaření.

