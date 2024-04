Oslavy 100 let od vzniku Velké Ostravy pokračují hravým odpolednem v sadu Jožky Jabůrkové.

Foto: Statutární město Ostrava

Zúčastnit se ve společnosti prvorepublikového starosty Jana Prokeše hry Po stopách velké Ostravy, posilnit se dobovým občerstvením, zatančit si v rytmu swingu na hudbu živé kapely, užít si historický fotokoutek nebo si dopřát sklenku ve stylovém cyklobaru. To vše, a ještě mnohem více čeká na ty, kdo dne 28. 4. navštíví mezi 15 a 19 hodinou sad Jožky Jabůrkové v Ostravě – Vítkovicích. Kulturně sportovní spolek Elegant zde ve spolupráci s vítkovickou radnicí a ostravským magistrátem připravil bohatý zábavný program ve stylu 20. let 20. století, pod názvem Tančírna u altánu. Rozverné odpoledne bude zároveň zahájením 4. ročníku Swingového léta.

Moderovaným rejem bude provázet ostravský herec Vojtěch Lipina, zatímco altán se rozezní ve swingových tónech. K tanci i poslechu zahraje kapela Swingalia, členové swingové školy Swingwille vám přímo na parketu předvedou pár tipů a pro zájemce dokonce mají nachystaný taneční workshop. Chybět nebudou historická auta, dobroty podle starých receptů našich předků, dětské dílničky, koutek historické fotografie, jedinečná výstava Krasavice Ostrava nebo přehlídka cyklistických kol z meziválečných časů. To vše v odpovídajících kulisách, včetně pohodlných retro lehátek pro odpočinek.

Tančírna u altánu je další zajímavou akcí, probíhající v rámci oslav 100 let od vzniku Velké Ostravy. To je dobrou zprávou pro všechny, kdo se účastní tematické hry o ceny, pojmenované Po stopách Velké Ostravy. Zahájení letošního swingového léta si totiž nenechá ujít ani „oživený“ Jan Prokeš, první starosta tehdy vznikající metropole. Do rytmu swingu bude pohupovat svým razítkovacím pečetidlem, kterým účastníkům soutěže rozdá potřebná razítka do jejich hracích kartiček.

Ještě před zahájením tančírny se můžete patřičně naladit na dobovou notu. Od tramvajové zastávky Stará ocelárna v Ruské ulici totiž vyjde ve 13. 30 komentovaná procházka na téma dějiny Vítkovic, vedená historikem a archivářem Petrem Lexou Přendíkem. Další vycházka Od hřbitova k parku začíná v 16 hodin, kdy sraz je přímo v místě konání akce, tedy sadu Jožky Jabůrkové. Průvodce zájemcům vykreslí příběh hudebního altánu i přilehlého parku.