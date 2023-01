Tanvaldský Špičák, Bedřichov a Severák – tyto tři skiareály se rovnají sedmnácti kilometrům sjezdových tratí, které provozuje Skiaréna Jizerky.

Tanvaldský Špičák | Foto: SKI BIŽU s.r.o.

Celkem jednadvacet vleků, dvě lanové dráhy a tři pohyblivé koberce čekají na příznivce lyžování právě v areálech, které jsou sdružené pod značkou Skiaréna. Kromě toho se tady dá i bez problémů zaparkovat. Je tu třináct set parkovacích míst. Jizerky jsou zkrátka ideálním místem nejen pro výuku malých lyžařů ale i pro rodinné lyžování.

Tanvaldský Špičák proslul díky alpskému lyžování

Co vlastně čeká návštěvníky Tanvaldského Špičáku? „Lyžařům jsou zde k dispozici dvě lanové dráhy, pět lyžařských vleků a dva pohyblivé koberce. 8,2 km sjezdovek, z toho 5 sjezdovek delších než 1 km. Areál disponuje dostatkem parkovacích míst. Železniční stanice je půl kilometru od nástupu na lanovku Tanvaldský Špičák 1. Penzion a restaurace Krmelec přímo u nástupu na lanovku,“ říká provozovatel Skiarény Jizerky Petr Bažant. Návštěvníci se mohou také pokochat nádherným výhledem na okolí z rozhledny s restaurací.

Právě Tanvaldský Špičák je známý pořádáním mezinárodních FIS závodů v alpském lyžování. Řadě lidí se zapsal do paměti i díky závodům ČP ve skicrossu. Tento areál je největším v Jizerských horách. „V letních měsících je areál vyhledávaný díky trailovým stezkám pro horská kola,“ zmiňuje Bažant.

Bedřichov až do odvolání mimo provoz

Dalším areálem Skiarény je Bedřichov. Ten je ale kvůli nedostatku sněhu od začátku letošního riku mimo provoz. „Kdy se situace s počasím změní nikdo neví. V plném provozu nejsou ani areály na Severáku či Tanvaldském Špičáku. Bohužel zima hezky začala ale aktuální počasí zimu vůbec nepřipomíná,“ vysvětluje provozovatel.

Pro začínající lyžaře je ideální Severák. Ti pokročilejší prý mají v oblibě sjezdovku Jih. Tanvalský Špičák je připraven pro všechny – od začátečníků až po pokročilé. Začátečníci se bát nemusí. Dohlédnou na ně zkušení lektoři.

Renovace a investice před sezónou

Před zimní sezónou 2022/23 došlo k úpravám v Dětském hřišti na Tanvaldském Špičáku II. „Pro větší bezpečnost dětí při výuce lyžování byl přemístěn Dětský vlek z dojezdu Slalomáku a Zalomené sjezdovky mezi lanovku Špičák 2 a vlek Zalomený. Dětský vlek tak nově vede přímo podél vleku Zalomený. Pro bezproblémový přístup do Dětského hřiště byl dále posunut také nástup na vlek Zalomený. Rovněž lyžaři sjíždějící sjezdovku Zalomenou či Slalomák se tak mohou těšit na široký dojezd až k vleku nebo lanovce bez nebezpečí kolize se začínajícími lyžaři. Novinkou je také nový 50 m dlouhý pojízdný koberec,“ popisuje změny Petr Bažant. V Dětském hřišti tedy budou k dispozici nově dva koberce o délkách 50 a 30 metrů. Přímo u Dětského hřiště přibude i nové občerstvení.

Co se týká investic, není to zdaleka vše. Na Tanvaldském Špičáku investovali také do zvýšení kapacity zasněžovacího systému. Přibyla tu nová sněhová děla a nové rozvody vody a elektřiny na sjezdovkách. Posílili i výkon samotné čerpací stanice.

Tanvaldský Špičák IIZdroj: SKI BIŽU s.r.o.

Skvělá dostupnost z Prahy a středních Čech

A proč se vydat právě sem? Skiaréna Jizerky je ve výborné dostupnosti autem z Prahy a středních Čech. Mají výkonný zasněžovací systém a Tanvaldský Špičák je zárukou rychlého zahájení lyžařské sezóny. Kromě toho prý zajišťuje dost sněhu po celou sezónu. Všechny tři areály jsou propojené společným odbavovacím systémem, tedy skipasem a skibusem.

Zdroj: SKI BIŽU s.r.o.