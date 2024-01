Techmania Science Center vytvořila ucelený systém péče o nadané žáky a studenty, a to od předškolního věku až po střední školu. Výjimečnost tohoto systému spočívá převážně v přístupu k dětem a v přihlédnutí k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Součástí tohoto systému je mimo jiné Klub pro nadané a přemýšlivé děti. Více o Klubu nám prozradila jeho koordinátorka Jitka Mašindová.

Foto: Techmania Science Center o.p.s.

Bc. Jitka Mašindová, koordinátorka projektu Techmania Talent.Zdroj: archiv autoraJak byste nám přiblížila Klub nadaných a přemýšlivých dětí?



Jedná se o jednu z klíčových aktivit, které v Techmanii spadají pod program Techmania Talent, což je zjednodušeně řečeno soubor aktivit rozvíjejících vzdělání dětí nad rámec standardní školní výuky. Cílem Klubu pro nadané a přemýšlivé děti je podporovat a rozvíjet jejich nadání a talent. Již pátým rokem probíhá pod záštitou MŠMT. Konkrétně se snažíme o vytvoření bezpečného prostoru pro jejich kreativitu a přirozenou zvídavost nejen v oblasti vědeckého a technického zkoumání (oblíbený je například kosmický výzkum), ale i v mnoha dalších oblastech. Náš klub se snaží podněcovat jejich schopnosti objevovat, učit se a řešit problémy jak samostatně, tak i v týmu.

Jak takový klub probíhá?

Každé pololetí přijímáme celkem 24 členů ve věku 11 až 15 let, kteří jsou poté rozděleni do dvou skupin nazvaných "zelená laboratoř" a "červená laboratoř". Členové zelené laboratoře se pravidelně scházejí během pracovního týdne v režimu klasického dvouhodinového odpoledního kroužku a červenou laboratoř otevíráme v sobotu na šest hodin. Víkendovou celodenní variantu jsme zařadili v roce 2021 jako takový malý experiment. U přemýšlivých dětí je velmi oblíbená, protože jim umožňuje hlouběji se ponořit do tajů daného tématu, které obě skupiny propojuje.

Na jaké téma se mohou děti těšit toto pololetí?

Každé pololetí se členové klubu věnují jednomu ústřednímu tématu, na které nahlížejí pohledem pěti oborů – jedná se o biologii, astronomii, matematiku, chemii a globální výzvy. V minulosti jsme se společně vydali na Měsíc i Mars a úspěšně jsme je kolonizovali. V letošním roce účastníci opět navazují tam, kde jejich předchůdci skončili. Tématem letošního ročníku bude Země – Nová generace. Ocitneme se v pozemských laboratořích, kde děti budou využívat výsledky vesmírných misí, budou je aplikovat v praxi a snažit se díky tomu zlepšovat život na Zemi.

Můžete nám přiblížit, na co konkrétně se mohou děti těšit?

V rámci pravidelného setkávání se budeme pohybovat nejen v běžně dostupných prostorech pro návštěvníky, ale dostaneme se také do částí science centra, které jsou veřejnosti za běžného provozu nepřístupné. Členům klubu se otevře také chemická laboratoř. Zde budou děti moci pod vedením našich edutainerů experimentovat a hledat řešení v rámci zadaného úkolu. Velmi oblíbené jsou také bloky odehrávající se v našich moderně vybavených dílnách, kde se z odvážných nápadů rodí první jednoduché prototypy. Zároveň se činnost klubu nebude odehrávat pouze v budově Techmanie a 3D Planetária, ale čekají nás i další zajímavé exkurze nebo například besedy s odborníky z praxe.

Výsledky své práce pak budou děti prezentovat na závěrečné konferenci před svými rodiči, kamarády a učiteli. Zázemí našeho konferenčního sálu nám umožňuje uspořádat setkání podobné reálné vědecké konferenci. Někteří si díky tomu poprvé vyzkouší mluvit na mikrofon a prezentovat své nápady před publikem.

Co musíme udělat pro to, abychom se stali členy klubu?

Nejbližší nábor odstartoval již na začátku tohoto roku a možnost online přihlášení budou mít zájemci až do 5. února 2024. Vzhledem k omezené kapacitě budou děti následně pozvány na krátký přijímací pohovor, během kterého zjistíme jejich představy a motivaci. S rodiči je možné také otevřít téma speciálních vzdělávacích potřeb jejich dětí.

Jak zájemci poznají, že právě oni patří mezi nadané?



Míra talentu a nadání se těžko měří, ještě složitější je tuto nálepku použít u sebe. U nás proto nepotřebujeme žádná speciální doporučení. Hledáme děti, které se nebojí pokládat otázky a hledat odpovědi. Důležité je, aby je to bavilo. Pokud mají navíc pocit, že ve škole jim pořád něco tak trochu chybí, je dost možné, že to najdou v našem klubu. Je krásné sledovat, jak vznikají přátelství, která trvají i po ukončení celého programu.

Co vše tento typ nadstandardního vzdělávání členům klubu přináší?

Snažíme se dětem rozšiřovat obzory a nabízet jim zajímavé novinky a informace, na které třeba ve škole nemusí být vždy dost času. To nicméně není náš jediný cíl. Přemýšlivé děti ke svému životu potřebují stále nové informace, poznávání a objevování. Neméně důležitý je pro ně ale také již zmíněný bezpečný prostor, kde mohou bez obav pokládat otázky a hledat odpovědi, prostor, kde mohou být samy sebou a nemusí se za své nadání a nápady stydět. Přesně takový prostor jim u nás v Techmanii nabízíme. Naši edutaineři mají v klubu spíše roli průvodců a moderátorů, každá lekce tak bývá úplně jiná a záleží do velké míry na tom, kam se děti ve svých úvahách dostanou a jaký způsob řešení si vyberou.

Po úspěšném absolvování klubu od nás ještě každý účastník obdrží certifikát, který může přiložit například k přihlášce na gymnázium nebo střední školu jako doložení svých zájmů, dovedností a znalostí.

Kde se zájemci mohou dozvědět další informace?

Více informací je možné dohledat na webových stránkách www.techmania.cz. Nahlédnout k nám můžete také přes facebookový profil Nadaní a přemýšliví Techmania Science Center nebo zájemci mohou kontaktovat přímo mě na e-mailu jitka.masindova@techmania.cz.