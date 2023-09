Svět letectví čekají převratné změny. V blízké budoucnosti budou křižovat oblohu nákladní drony a letecká taxi, letadla na vodíkový pohon a stroje bez pilotů. Víte, že v této změně hraje zásadní roli Brno? Jak vše probíhá popisuje Michal Závišek, který v Brně vede největší výzkumné a vývojové centrum globální společnosti Honeywell v celé Evropě.

Foto: Honeywell International s.r.o.

Jak se změní letectví?

Přicházejí nové způsoby letecké přepravy, jako je městská letecká mobilita nebo přeprava s využitím dronů. Zásadně se ale mění i tradiční letectví, civilní i vojenské. Pilotů je málo a letadel přibývá. Přichází další vlna redukce posádek a brzy se budou v běžném provozu pohybovat letadla řízená bez pilota na palubě. Automatizace provozu letadel je tradičně pokročilejší než třeba u automobilu, ale přichází čas, kdy bude třeba přidat prvky autonomního řízení.

Další změnou budou pohony – stejně jako ostatní oblasti dopravy, i letectví bude muset přejít na udržitelné zdroje energie, i když to nebude tak přímočaré, jako se dnes zdá v pozemní dopravě. To vše přináší nové nároky na technologie. A na každém z těchto megatrendů se v Brně nějakým způsobem podílíme.

Jaké konkrétní projekty řešíte?

V naší brněnské pobočce pracuje přibližně tisíc inženýrů a vědců, kteří se podílejí na desítkách projektů nebo je přímo vedou. Z těch nových bych zmínil třeba projekt Newborn. V něm s dalšími evropskými partnery vyvíjíme technologie, které umožní využití velkých palivových článků v dopravních letadlech. Půjde o čistý vodíkový pohon, který úplně změní letectví. Zřizujeme v Brně laboratoře, ve kterých budeme pracovat s vodíkem a testovat palivové články. Celková investice bude 200 milionů eur, včetně podpory od EU v rámci projektu Clean Sky.

Zajímavé jsou také naše projekty v oblasti městské letecké mobility. Připravujeme technologie a produkty, které umožní tichý a bezpečný provoz na městských vertiportech. Dále je to alternativní navigace, která nevyužívá GPS a umožní tedy přesné provedení letu i při výpadku GPS. Vedeme mezinárodní týmy v projektech SESAR, které tvoří celý nový systém řízení vzdušného prostoru a podpory pilotů i bezpilotních dronů. Opět jde o budoucnost, která úplně změní svět dopravy, jak jej známe nyní.

Z projektů, které se už brzy objeví v běžném provozu, se hodně připravujeme na první integrace našeho nového kokpitu Anthem. Je to po mnoha letech zcela nový koncept kokpitu škálovatelný přes několik kategorií letadel. Jeho velkou výhodou bude bezpečná integrace s cloudem, dotykové displeje navržené tak, aby zjednodušovaly pilotům práci, a snadnější integrace nových funkcí.

Michal ZávišekZdroj: Honeywell International s.r.o.

Na čem dalším mohou lidé u vás pracovat?

Vyvíjíme technologie, které jsou unikátní nejen v rámci společnosti Honeywell, ale často i celosvětově – nikdo jiný nevytváří to, co my. Jde například o systémy řízení letu nebo alternativní navigace. Jsme jediná pobočka Honeywell, která vyvíjí černé skříňky pro letadla a nyní máme jako první na světě certifikovaný black box, který je online spojený se zemí a bude se montovat do většiny modelů značky Boeing. Máme největší vědecký tým v rámci Honeywellu mimo USA.

Ať už v brněnském Honeywellu ale děláte cokoliv, máte u nás skvělou příležitost poznat v letadle úplně všechno. Kromě standardních školení podporujeme inženýry v prohlubování znalostí o letectví, letadlech a leteckých systémech, mohou si dokonce s podporou firmy udělat pilotní průkaz soukromého pilota. Pokud ale někoho zajímají jiné obory, vyvíjíme v Brně i sofistikovaná řešení třeba pro logistiku nebo bezpečnost práce.

Prý pořád nabíráte lidi. Proč dává smysl jít k vám, do Honeywellu, pracovat?

Nejsme pouhá servisní organizace nebo back-office pro globální společnost. Jsme špičkové vývojové pracoviště, kde se rodí technologie, které mění svět. Naši lidé hrají klíčovou roli v tomto procesu, vše vzniká v jejich hlavách a rukou. Máme vlastní identitu a strategii a práce našich zaměstnanců má globální dosah. Každý, kdo se rozhodne pracovat u nás, se zapojí do projektů řízených přímo z Brna. Nabízíme mnoho příležitostí k růstu, kromě práce na špičkových projektech v Brně se otevírají i možnosti spolupráce s dalšími centry Honeywellu v USA a po celém světě. Pokud má někdo zájem o práci, která má skutečný vliv na svět a současně chce budovat kariéru v oblasti technologií, je málokde v České republice taková možnost, jakou nabízíme my.

Jaké typy lidí nejčastěji hledáte?

Hledáme různé profesionály, včetně inženýrů, vývojářů a programátorů. Nabíráme lidi s různou úrovní zkušeností – často hledáme zkušené lidi, ale současně k nám nastupuje mnoho juniorních kolegyň a kolegů. Máme talent management nastaven tak, abychom efektivně pracovali i s absolventy. Ti procházejí interním tréninkem, školeními a speciálními programy, takže i bez předchozí oborové znalosti rychle získávají potřebné dovednosti.

Co je při výběru lidí do týmu rozhodující?

Kromě kvalifikace je klíčová ochota učit se a schopnost pracovat v týmu. Pomáhá také nadšení pro nové technologie a systémy v daném oboru. Ceníme si také podnikavosti a ochoty prosadit si své nápady.

Jak často vyráží zaměstnanci do ciziny?

Cestování je součástí našeho vzdělávacího procesu. Nové kolegyně a kolegové často tráví nějaký čas na jiných pobočkách, například ve Spojených státech, já sám jsem ze začátku strávil mnoho času ve Phoenixu v USA. Často také navštěvujeme zákazníky a partnery. Tato možnost je skvělou příležitostí učit se, protože všude pracují skvělí a vzdělaní lidé, od kterých se lze mnoho přiučit.

Jak dlouho lidé v HTS obvykle zůstávají? A jak dlouho v něm pracujete vy sám?

Máme zdravý mix – jádro lidí zde pracuje od začátku nebo od hlavního náboru z let 2005-2006. Ale také jsme se za tu dobu hodně obměnili díky tomu, že se vyvíjí naše zaměření od dřívějších oblastí jako automotive nebo zařízení pro domácnost směrem k aerospace.

Já jsem do Honeywellu nastoupil v roce 2006. Vystudoval jsem biomedicínské inženýrství, ale zaujala mě možnost pracovat na systémech řízení letu. Od nich jsem po pár letech přešel do týmu zabývajícího se návrhem a integrací kokpitů a avioniky. Následně jsem dostal za úkol tým na vývoj kokpitů založit přímo v Brně a postupně jsem přibíral pod své vedení další týmy a učil se nové části vývojového cyklu.

Co motivuje vás samotného?

Samozřejmě hlavně lidé. Jsem ve firmě už sedmnáct let a prošel jsem si mnoha pozicemi a týmy, takže znám mnoho z těch nejtalentovanějších inženýrů osobně. To množství inspirace a podnikavosti, které člověk každý den zažívá, je návykové. Nic z toho by nebylo možné bez dobré firemní kultury, kterou máme – inovace, podnikavost a osobní růst jsou skvěle podporované. A pak jsou tu samozřejmě technologie. Vždycky mě bavilo pracovat na složitých systémech, které mají kritickou funkci a dá se na ně sáhnout. To všechno tady je. A stopa, kterou Honeywell v Brně zanechává, je něco, na co člověk může být hrdý.

Brněnský tým Honeywellu se neustále rozšiřuje a hledá inženýry, programátory, vědce… Láká taková práce i vás? Podívejte se na náš web.