TechTower má na svém kontě za necelý rok působení několik desítek akcí. A těmi rozhodně nekončí.

Marketing hackathon se uskutečnil 20. a 21. října. | Foto: Štěpán Varvařovský

Několik desítek akcí. Jak technologický park TechTower ukazuje, není jen sídlem inovativních firem. Velký sál, zasedací místnosti i SeedUp Space jsou ideálními prostory pro akce různých formátů. Mezi ty největší patřil festival Inovujeme Plzeň či mezinárodní technologická konference Technica Futura.

Budova TechTower původně nebyla technologickým parkem. Jednalo se o pivovar Světovar, který měl být už 4. plzeňským konkurentem dnešního Plzeňského Prazdroje. Po ukončení činnosti pivovaru se areál proměnil v zázemí armády. Po jejím odchodu byl uzavřen a začal chátrat. Až v letošním roce se ho znovu podařilo otevřít. Nikoli jako pivovar, ale jako technologický park, ve kterém sídlí inovativní firmy a kde se pořádají eventy pro odbornou i širokou veřejnost.

Nejpopulárnějšími akcemi mezi mladými lidmi, především studenty, se staly hackathony a programátorské soutěže. V červnu se například uskutečnil hackathon s mezinárodním přesahem pořádaný se Švýcarskou ambasádou a v říjnu oblíbený Marketing hackathon, který propojuje marketingové a technologické nadšence. Na své si přišla i široká a odborná veřejnost – na workshopech či během živých rozhovorů se známými osobnostmi českého byznysu. Do křesla zasedl Milan Polák, bývalý CEO firmy ZOOT, či člen Národní ekonomické rady vlády Dominik Stroukal.

V TechToweru vzniká i startupové podhoubí. Pro začínající podnikatele pořádá Správa informačních technologií města Plzně, konkrétně úsek SIT Port, odborně zaměřené akce, které jim pomáhají na cestě za vybudováním úspěšné firmy. Kromě toho si mohou startupisté pronajímat místo v Coworku, tedy ve sdílených kancelářích, nebo využít prostor SeedUp Space pro jejich byznysové schůzky. Nájemníci vytváří komunitu, která se pravidelně schází u snídaní, inspiruje se a předává si nabyté zkušenosti. To vše pod jednou střechou.

A co se v TechToweru plánuje do konce roku?

Zájemci mohou nahlédnout do prototypové dílny, proběhne technicky zaměřený workshop a plánuje se první VR hackathon, jehož cílem je umožnit znevýhodněným osobám cestovat napříč světem či naučit lidi poskytovat první pomoc.

TechTower vzdělává i rozvíjí

Cílem TechToweru je rozvíjet plzeňský region a vytvářet z něj komunitní prostor zajišťující ideální podmínky pro startupy, inovativní firmy, technologické nadšence a freelancery, kteří jsou důležití nejen pro regionální ekonomiku. Tato mise společně s aktivitami, které se v TechToweru pořádají, zajistily technologickému parku finále prestižní evropské soutěže Regiostars. Díky tomu patří TechTower mezi top 5 projektů financovaných z evropských fondů přispívajících k regionálnímu rozvoji a reprezentujících to nejlepší z celé EU v rámci oblasti inovativní ekonomické transformace.