Pohodlí se zaměřením na funkci. Přesně tak by se dal definovat módní směr techwear. Kloubí se v něm pohodlí, užitečnost a funkčnost vašeho oblečení. Tento unikátní módní směr naprosto maže hranice mezi módou a outdoorem. Dokonale je tak propojuje.

Představte si to nejpohodlnější oblečení, které máte, ale které vám zároveň poskytne veškeré funkční prvky, které potřebujete. Ať už jsou to kapsáčové kalhoty ve vojenském stylu, ještě navíc obohacené různými detaily, které čerpají z různých odnoží subkulturní módy! Do podzimního sychravého počasí rozhodně nemůžete vyrazit bez pořádné a hřejivé mikiny. Pokud je vaše pánská mikina navíc ve stylu techwear, poslouží vám i svými praktickými možnostmi. Před nepříjemným větrem schováte hlavu v kapuce, četné kapsy využijete na nošení různých drobností, bez kterých se neobejdete. Speciální materiály vás zase ochrání i před nepříjemnými prvními mrazíky. K zahození nejsou ani prodloužené rukávy, ve kterých zahřejete své ruce! Trend oversize je totiž stále in!

Ta správná mikina navíc dodá vašemu outfitu urban nádech. Neformální styl je pořád v kurzu a můžete díky němu velmi rychle o pár let omládnout. Samozřejmě je to primárně díky designu, který může být velmi originální! Tíhnete k jednobarevným variantám? Sáhněte letos po černé! Černá je barvou, která charakterizuje letošní podzim. V urban stylu se držte mikin bez kapuce a v jednoduchém střihu. Budou vypadat skvěle k džínám nebo třeba chino kalhotám. Na nohy nazujte pořádná bagančata, okolo krku obmotejte extra dlouhou šálu a můžete vyrazit!

Originalitě zdar!

Naprostým hitem tohoto podzimu je také originální design. Celoplošné potisky dají vaší mikině nádech téměř uměleckého díla, decentní potisk je zase znakem minimalismu. Záleží jen na vás, pro který se rozhodnete. Velmi trendy také vypadají mikiny s nádechem cyberpunku a inspirací v deathmetalových subkulturách. Vyceněné zuby, postapokalyptické výjevy nebo třeba robotičtí medvídci jsou rozhodně must have letošní sezóny!

To stejné by se dalo říci o asijských motivech. Písmo, anime, obrázky draků - nebojte se je promítnout do designu vaší nové mikiny. A opět - můžete to udělat decentně v podobě malého potisku, nebo to vzít megalomansky jako celoplošný potisky. Jakmile budete mít tu správnou mikinu pro letošní podzim, pořiďte si k ní stylové doplňky a vyrazte vstříc ulicím, které jsou už teď zapadané barevným listím a kaštany! Povinná výbava? Pečené kaštany a svařený dýňový nápoj!

