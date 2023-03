Teď je ten správný čas na výměnu oken

Je všeobecně známo, že největší podíl energetických ztrát u rodinného domu připadá právě oknům (15 až 35 %). Což je v době energetické krize solidní argument pro každého, kdo má doma stará okna, nebo se případně chystá vybírat nová. Investice do kvalitního okna se z tohoto pohledu časem vrátí a věřte nebo ne, zhodnocuje dům, neboť energetická bilance ovlivňuje jeho prodejní cenu. Lídrem na trhu jsou z pochopitelných důvodů okna plastová. Tomuto postavení vděčí nejen svým užitkovým a technickým vlastnostem, ale nesčetnému množství dekorů a téměř bezúdržbovému provozu. Ano téměř je správně, protože i o plastové okno se uživatel musí starat, alespoň jej jednou za čas promazat. Podle odborníků je technická i morální živostnost oken 30 let. To znamená, že pokud jste měnili okna v 90. letech, máte důvod pro nová. Pokrok se mezitím nezastavil a srovnávat kvalitu a techniku současných oken s tehdejšími, je jako srovnávat tlačítkové telefony s těmi chytrými. Technici předního německého dodavatele okenních profilů REHAU porovnali například energetickou bilanci oken ze začátku 90. let se současnými profily a zjistili až 76% úsporu energie.

Foto: rehau.com