S přípravou na léto a péčí o pokožku byste měli začít nejpozději v jarních měsících.

Primářka MUDr. Marta Moidlová | Foto: LaserPlastic s.r.o.

Svého vzhledu si nejvíce začneme všímat v létě, kdy jsme prakticky celí obnažení a jdeme „s kůží na trh“ či spíše pláž. To je však už dávno pozdě. V zimě a přes chladnější jaro děláme totiž tu chybu, že hibernujeme. Zabalíme se do několika vrstev oblečení s tím, že co není vidět, nikoho netrápí. Ale právě a pouze tehdy lze zrealizovat dlouho odkládaná ošetření, která se potřebují v klidu hojit a nehrozí jim riziko vystavení agresivním slunečním paprskům.

Naplánujte si proto včas, ještě dokud je chladné jaro a než začne balení na dovolenou, odstranění nedokonalostí na vašem těle. V létě, zejména před odletem k moři, už to totiž nebude možné.

Odstranění chloupků laserovou epilací

Vezměme to od začátku, a to od holení a depilace. Vzhledem k tomu, že sukně v zimě není zrovna ten první kus oblečení, po kterém byste v době, kdy je venku metr sněhu, sáhli, je to často to poslední, na co zrovna dbáte. Ale pokud se v létě rozhodnete to dohnat a jít na laserovou epilaci, můžete si zadělat na pěkný problém například v podobě světlých a tmavých flíčků, způsobených kombinací ošetření s opálenou kůží. Proto neotálejte a stejně jako následující zákroky si je běžte splnit ještě dokud je venku chladno. Efekt je dlouhodobý až permanentní, takže se nemusíte obávat, že byste v létě stejný zákrok museli podstoupit znovu.

Fitness modelka Monika BagarováZdroj: LaserPlastic s.r.o.

Odstranění skvrn a jiných nedokonalostí

Skvrna je opravdu široký a obecný pojem, který používáme mezi laiky. Doktor však vidí rozmanité formy popraskaných žilek, které mohou tvořit takzvané ohně. Může se ale jednat také o různorodé pihy, pigmentace, či různé barevné nepravidelnosti pleti, dané ať už dispozičně, či způsobené sluněním a věkem. Právě opalování, jak přirozené, tak v soláriích, zrychluje projevy stárnutí kůže a je třeba se o pleť o to více starat.

Odstranění vrásek či omlazení pleti

Make-up, na rozdíl od skvrnek a nejednotné barvy pleti, vrásky bohužel nezamaskuje, někdy je naopak spíše zvýrazní. Právě u těch hlubokých není plně efektivní ani botulotoxin či injekční výplně. Je pak potřeba „začít znovu“. Nevěděli jste, že je to možné? Důkazem je laserová technologie Pixel.

A proč právě jméno Pixel? Metodou zvanou frakce perforuje laserový paprsek pokožku v bodech o velikosti pixelu. Při frakčním módu se tak na kůži střídají ošetřené a neošetřené body. Díky těmto neošetřeným bodům se může pacient těšit z krátké doby hojení a minimálních vedlejších účinků či komplikací. „Přístroj také disponuje jedinečným módem paint brush, který dodává do ošetřované oblasti energii v rozptýlené, randomizované neboli náhodné podobě. Vytváří tak přirozenější vzorec hladké pokožky a nezanechává typické šachovnicové stopy na pleti. Ošetření je tak na viditelných místech méně nápadné,“ popisuje MUDr. Marta Moidlová, primářka kliniky LaserPlastic.

KonzultaceZdroj: LaserPlastic s.r.o.

Jeden stroj, jedno sezení, mnoho ošetření

Vyhlazení jemných povrchových ale i hlubokých vrásek, jizev po akné, a dokonce i strií či výrůstků. To vše i více dokáže odstranit tento nový laser. Laserový paprsek přístroje Pixel funguje zejména na principu ablace, tedy odpařování vody obsažené v buňkách pokožky, čímž postupně a šetrně odstraní jednotlivé vrstvy kůže. Takové ošetření se nazývá skin-resurfacing. Tento laser lze však použít také pro takzvané mini-invazivní až zcela neinvazivní zákroky a ošetření velkých a citlivých ploch jako je hrudník a krk.

Laser Pixel, zatím první a jediný v republice této generace a konfigurace, již hojně využívá klinika LaserPlastic, kterou můžete znát z pořadů Vypadáš skvěle, Mladší o pár let nebo O 10 let mladší. Jeho odhalení na klinice LaserPlastic uváděla a moderovala herečka Jitka Čvančarová.

