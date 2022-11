Vytíženému českému zdravotnictví uleví online lékařská poradna. Společnost Doktor online bude ve stejnojmenné aplikaci a na webových stránkách poskytovat zdravotní asistenci a konzultace. Ve spolupráci se zdravotním subjektem Triomed slibuje profesionalitu a zjednodušení přístupu pacientů k lékařské pomoci. Za agilním startupem stojí nadšení, četné zkušenosti a notná dávka empatie.

Foto: Doktor online

Společnost Doktor online se na rozdíl od ostatních projektů z oblasti telemedicíny zpočátku zaměřuje výhradně na dětské pacienty, neboli pediatrii. V tuto chvíli je tedy její prioritou kvalitní péče o ty nejmenší. Služba má za cíl pomoci také rodičům, kteří tak nemusí brouzdat internetovými fóry a maminkovskými diskuzemi, kde spíše ztrácí čas dumáním nad správnou diagnózou dítěte. Proto jim chceme dopřát kvalitní online pomoc a úsporu času, kdy jim se skutečným stavem jejich ratolesti pomůže specializovaný lékař. Doba jde ale stále kupředu a s ní by chtěla kráčet i naše společnost, která do budoucna plánuje své portfolio rozšířit o další lékařské obory a péči. Ve hře je také expanze na ostatní zahraniční trhy, kde si společnost opatrnými kroky prošlapává cestu. Kvalitu a odbornou část projektu zajišťuje zdravotní zařízení Triomed, který se opakovaně umístil v celostátní soutěži Ambulance roku na předních příčkách. Doktor online zatím dokáže pomoci až stovkám pacientů během jednoho dne. „Postupně bychom se chtěli dostat na řádově vyšší čísla, ale v začátcích jsou pro nás důkladná konzultace a péče prioritou,” upřesňuje Ondřej Popek.

Proč službu využívat a jak ji získat?



Moderní doba nám díky chytrým telefonům umožňuje řešit spoustu záležitostí online. Služba Doktor online má tedy výhodu, že ji lze využít z pohodlí domova kdykoliv a kdekoliv na světě. Dostupná bude také na desktopu.

Včasná konzultace je v případě jakýchkoliv dětských obtíží mnohdy klíčová.

Avšak ne vždy je místní lékař ihned po ruce, má ordinační dobu, nebo si rodič láme hlavu nad tím, zda je náhlá situace natolik vážná, aby lékaře osobně navštívili. Z toho důvodu chceme posunout telemedicínu na špičkovou úroveň a předejít tak hned několika již zmíněným situacím. Jsme připraveni poskytnout malým pacientům okamžitou online pomoc, ať už kvůli každodenním či náhlým obtížím. „Věříme, že službou pomůžeme například prvorodičkám, které rychlá odborná rada dokáže uklidnit nebo naopak neprodleně nasměrovat k odborné péči.” říká Radovan Sedláček, zkušený pediatr z ordinace Triomed.

Projekt aktuálně spouštíme na doméně www.doktoronline.cz a ve stejnojmenné aplikaci Doktor online, kterou lze stáhnout na Apple store a Google play, vysvětluje předseda představenstva společnosti Doktor online Ondřej Popek.

Zdroj: David Bernard

Jak projekt vznikl a který aspekt tomu napomohl?



Pro zrození stránky Doktor online nahrálo především covidové období: „V době největšího vrcholu pandemie jsme softwarově provozovali společnost s významným podílem online testování antigenní formou na covid. Dostali jsme se na vedoucí pozici nejen v České republice, ale i na přední příčky v celé Evropské unii. Viděli jsme v tom velký potenciál a chtěli jsme proto neustále vylepšovat metody online zdravotnictví." Pandemie podle Ondřeje Popka přinesla zcela nový impuls virtuálnímu světu a síle internetu, což se zrcadlilo i do online podoby zdravotnických služeb. Ty sice už nějakou dobu existovaly, avšak nebyly zdaleka tak využívané. „Lidé najednou začali s lékařem více komunikovat po telefonu nebo mailem. Jenže telefony v ordinacích nepřestávaly zvonit a bylo čím dál těžší se s jakýmkoliv lékařem vůbec spojit. Na tom chceme stavět. Chceme, aby se online zdravotnictví stalo běžnou součástí lidského života a tím ulehčilo situaci všem zúčastněným,“ dodává.

Jak služba funguje?

Aby mohl být potenciální pacient vyšetřen, začne tím, že si do svého zařízení stáhne aplikaci Doktor online. Následně zadá svůj e-mail, kam bude ihned přesměrován pro potvrzení totožnosti. Poté je “posazen” do online čekárny, kde mu aplikace ukáže aktuální čekací dobu v řádu minut. Mezitím si uživatel vyplní svůj osobní profil a detailně popíše své obtíže, které bude mít lékař v době videohovoru po ruce.

Pacient už jen čeká na přesměrování videohovoru, přes který ho následně lékař vyšetří a vše důkladně, po dobu cca deseti minut, společně proberou.

Pacient se okamžitě dozví, na co má lékař podezření, jak se mu potíže jeví a zda doporučuje osobní návštěvu ordinace. Po skončení hovoru má pacient okamžitou možnost přehrání audiozáznamu, aby si mohl znovu poslechnout společnou konzultaci. Vzápětí mu přijde do e-mailu shrnutí návštěvy aplikace Doktora online, kde mu lékař vypsal případnou medikaci a doporučení. Pacientovi se veškeré online návštěvy automaticky uloží do svého profilu v aplikaci, a tak bude mít o všem dostatečný přehled.

Zdroj: David Bernard

Cena

Službu Doktor online lze v tuto chvíli využít za jednorázový poplatek 299 Kč.

Do budoucna chceme docílit toho, aby byla online služba hrazena zdravotní pojišťovnou, avšak velkou roli v telemedicíně hraje legislativa. „Stav naší legislativy je v tomto směru problém, je to běh na dlouhou trať a s razantními kroky se musí začít co nejdříve, aby došlo k zásadním změnám. Jsme připraveni tuto problematiku změnit a projednávat s vládou a příslušnými orgány. Několik schůzek jsme již absolvovali a zatím se setkáváme s velkým zájmem a empatií. Tudíž pevně věříme, že nás do roka čeká výrazný posun a že postupný výsledek bude stát za to. Doufáme, že potencionální pacienty nynější cena neodradí a uvidí v projektu velký potenciál a smysl, jelikož jim může ulehčit spoustu nepříjemných situací.“ doplňuje Ondřej Popek.