Projektor jako bonus k televizi? Samsung spustil předobjednávky Neo QLED a OLED

Komerční sdělení

Samsung přichází do Česka s mimořádnou akcí. Každý, kdo si do neděle 9. dubna 2023 předobjedná vybrané letošní modely televizorů Neo QLED a OLED, získá speciální bonus, a to přenosný projektor The Freestyle v hodnotě 19 990 Kč. Akce se vztahuje na všechny modely Neo QLED 8K, Neo QLED 4K a OLED modelových řad 2023 od úhlopříčky 55“ výše.

Foto: samsung.com