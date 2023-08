Během posledních několika měsíců se odborné zkratce SMR - small modular reactor, původně používané v užším kruhu jaderných výzkumníků, povedlo prorazit i do širšího povědomí veřejnosti a do svého slovníku ji zařadili nejen někteří politici a novináři. A není se čemu divit – potenciál, který malé modulární reaktory nabízí je obrovský a paleta možností je pestřejší než se na první pohled může zdát.

Jaderná elektrárna | Foto: Shutterstock

I přesto, že SMR nejsou úplnou novinkou a na jejich vývoji se pracuje již řadu let, atraktivními se staly teprve nedávno. SMR představují technologii, která má přidanou hodnotu nejen pro stabilní a bezemisní energetiku, ale také pro energetickou nezávislost, průmyslové areály a novou generaci studentů se zájmem o jádro. Ambicí stát se lídrem ve výstavbě malých modulárních reaktorů má v Evropě hned několik zemí. Česká republika má, na rozdíl od mnoha jiných států, tradici a zkušenosti s jadernou energetikou a může se stát jednou z prvních zemí, které SMR do svého čistšího a stabilnějšího energetického mixu zařadí.

SMR jadernou budoucností a jižní Čechy technologickou špičkou v SMR

Lokalita v Temelíně je ověřeným místem, kde proběhly v minulosti potřebné průzkumy, které odborníky seznámily se všemi důležitými geotechnickými a seismickými ukazateli. Temelín má dobře zavedenou infrastrukturu pro jaderný průmysl a dlouhodobě stabilní dodavatelský řetězec, na jehož budování se podílela i americká společnost Westinghouse. Když se v roce 1993 stala strategickým dodavatelem řídících a kontrolních systémů, potřebovala vytvořit kvalitní a spolehlivý dodavatelský řetězec tvořený z tuzemských firem. Ten má dnes potenciál přerůst v servisní a tréninkové centrum nejen pro Českou republiku, ale i pro středoevropský trh.

Společnost Westinghouse nedávno navázala na více než 30 letou spolupráci s temelínskou elektrárnou novým kontraktem pro dodávku palivových souborů VVER-440 do jaderné elektrárny. Skupina ČEZ na jaře vytipovala lokality pro stavbu malých modulárních reaktorů a právě Temelín je jednou z nich.

Westinghouse představuje malý modulární reaktor AP300™

Malý modulární reaktor AP300 SMR společnosti WestinghouseZdroj: Westinghouse

Americká společnost Westinghouse vsadila na více než 70 let zkušeností, které má s větším konvenčním reaktorem AP1000®, které denně vyrábějí energii po celém světě. Malé modulární reaktory už svým názvem něco naznačují - jsou mnohem menší a vyrábějí méně elektřiny než větší reaktory. Jednosmyčkový tlakovodní modulární reaktor AP300™ má výkon 300 MWe a je schopen zásobovat elektřinou přibližně 300 000 domácností. SMR AP300™ přináší také řadu výhod, včetně nižších investičních nákladů, a to především díky velmi kompaktní a zjednodušené konstrukci, s níž souvisí rychlejší proces výstavby. V případě Temelína by se tento proces mohl ještě více urychlit vzhledem k existující místní jaderné infrastruktuře.

Další oblastí, ve které AP300™ vyniká, je bezpečnost. Využívá pasivní systémy, jejichž průkopníkem je společnost Westinghouse. „Jsme velmi hrdí na to, že jsme navrhli jaderný reaktor s tak pokročilým bezpečnostním systémem," řekla Rita Baranwal, senior viceprezidentka pro energetické systémy společnosti Westinghouse. „Naším základním cílem bylo vyvinout bezpečný, nákladově konkurenceschopný a spolehlivý SMR založený na osvědčené technologii."

SMR AP300™, který je založen na provozovaném a licencovaném reaktoru AP1000®, má bohaté portfolio výrobních zařízení s osvědčeným výkonem po celou dobu jejich životnosti. V praxi to znamená snížení rizika, hladké nasazení a provozní úspěch. SMR AP300™ je základem komunitního systému čisté energie. Flexibilní výkon poskytuje osvědčenou schopnost stabilizovat moderní elektrické sítě s velkým podílem obnovitelných zdrojů, včetně možnosti rychlé změny zatížení pro podporu výkyvů v poptávce. Zahrnuje další možnosti podpory dálkového vytápění, odsolování a výroby vodíku.

Nezávislá a čistá energetika

Česko a jeho možnosti v cestě za nezávislou a čistou energetikou omezuje jeho geografická poloha a přírodní podmínky, které nám dávají na výběr ze dvou možností, a těmi jsou z části obnovitelné zdroje a především jaderná energetika, která má zde dobrou základnu. Navíc je stále dost času pro rozvoj mladých talentů a jejich zapojení do energetického průmyslu díky náskoku, který Česko má především v dlouholeté tradici v jaderném průmyslu.

