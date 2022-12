Situace na trhu s energiemi je i nadále nejistá, a tak by lidé měli myslet na budoucnost.

Vlastní kotelna, tepelná čerpadla AC Heating Praha | Foto: KUFI INT, s.r.o.

Větší osamostatnění přináší kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Obě zařízení je možné využít najednou, k dispozici je navíc státní dotace. Lidé si tak zajistí větší energetickou soběstačnost s návratností do několika let.

Otazníky visí nad zastropováním cen a nejisté jsou i prognózy o vývoji cen energií v nadcházejícím roce. Čím dříve lidé začnou myslet na využívání jiných zdrojů, díky kterým se osamostatní, tím dříve začnou šetřit. To platí pro majitelé rodinných domů, ale některé technologie mohou využít i lidé v bytových domech. Tam je možné kombinovat tepelné čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou. Už samotné využívání tepelného čerpadla je výhodné.

Fotovoltaika je ale schopna vyrábět elektřinu na provoz tepelného čerpadla. Výsledkem je větší soběstačnost a hlavně úspora. I pro bytové domy navíc existuje státní podpora na instalaci fotovoltaických panelů. Díky tomu si obyvatelé daného objektu mohou sáhnout na výhodnější cenu a tedy i lepší návratnost. V některých případech se může investice do tepleného čerpadla i fotovoltaiky vrátit až do sedmi let, říká za společnost AC Heating Ing. Jiří Polívka. Samotná životnost tepelného čerpadla je pak více než 20 let, u fotovoltaických panelů je to až 30 let. Kromě tepelného čerpadla (na obrázku) nabízí firma AC Heating také instalaci fotovoltaické elektrárny.

„Tím, že si doplním k tepelnému čerpadlu další obnovitelný zdroj, který mi dodá třetinu elektrické energie, vzniká další přidaná hodnota. Kombinace obojího je výhodná. Naše teplené čerpadlo má vlastní regulační systém. Pracuje s časy, kdy je fotovoltaika nejvíce efektivní. Dokáže pracovat s přebytky a kromě jiného mohou zákazníci využít také bateriové uložiště. Proč si brát elektřinu na pohon čerpadla ze sítě, když ji mám v bateriích, nebo mi právě svítí?“ vysvětluje Jiří Polívka.

Firma AC Heating dokáže na míru spočítat návratnost investice. Pokud se zařízení do konkrétního objektu nehodí, obyvatelé se to dozvědí na základě přesných dat. Společnost s mnoholetými zkušenostmi nyní nabízí k tepelnému čerpadlu právě instalaci fotovoltaické elektrárny. „Tam, kde by to smysl nemělo, se do instalace nepouštíme. V ostatních případech vždy najdeme řešení, jak do daného objektu nainstalovat obě zařízení,“ ubezpečuje Jiří Polívka.

Důležité ale je začít řešit investici co nejdříve. V případě bytových domů, kde je více vlastníků, totiž celý proces i vzhledem k nutnosti stavebního řízení trvá mnohem déle. „Všichni musí vzít za své, že to je pro ně dobré. O vyřízení stavební řízení a jeho náležitosti se postaráme. My instalace v bytových domech děláme 11 let a v současné době máme více než 150 bytových domů v různé fázi realizace. Ještě se nám nestalo, že by nám někdo řekl, ať si zařízení odvezeme,“ dodává Jiří Polívka.

V případě tepelného čerpadla si mohou zájemci celý postup přečíst na stránkách AC Heating. Pro více informací o možnostech tepelných čerpadel pro rodinné a bytové domy a další služby mohou zájemci nezávaznou poptávku nebo navštívit přímo odborníky na tepelná čerpadla v show roomu společnosti AC Heating v Letkově u Plzně.