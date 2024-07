Zvýšení spolehlivosti a efektivity dodávek tepelné energie – to jsou hlavní benefity rozsáhlého projektu Teplárny Liberec, při němž dojde k modernizaci primární rozvodné sítě výměnou zastaralých parovodů za horkovody. Zákazníci teplárny pocítí změnu nejen v rámci zvýšení tepelného komfortu, inovace přispěje také k dlouhodobé stabilizaci cen tepla. Dalšími výhodami jsou redukce emise skleníkových plynů a snížení závislosti teplárny na fosilních palivech.

Foto: Teplárna Liberec, a.s.

Projekty GreenNet II a III technologicky navazují na první fázi GreenNet I realizované v letech 2018 až 2020. GreenNet II se zaměřuje větev „Textilana“, která zásobuje tepelnou energií část centra města včetně lokalit Husova, Králův Háj, sídlišť Kunratická a Broumovská. Projekt GreenNet III se soustředí na větev „Vratislavice“, prostřednictvím které teplárna dodává energii do lokalit Hanychov, Doubí, Vesec, Rochlice, Zelené údolí a Vratislavice.

Probíhající práce jsou rozděleny do dvou stavebních sezón a několika dílčích fází v období duben až říjen. Časový plán umožní důkladně provést nezbytné úpravy a modernizace infrastruktury s minimálním dopadem na odběratele Teplárny Liberec a běžný chod města. Tato systematická a pečlivě naplánovaná strategie umožní efektivní řízení projektu, minimalizaci potenciálních komplikací a překážek během realizace.

Zdroj: Teplárna Liberec, a.s.

„Projekt GreenNet představuje pro Teplárnu Liberec významný krok směrem k udržitelnější budoucnosti. Jsme hrdí na to, že můžeme být součástí této iniciativy, která spojuje moderní technologie, obnovitelné zdroje energie a snahu o ochranu životního prostředí. GreenNet není jen investicí do infrastruktury, je to náš závazek vůči planetě a dalším generacím. Věříme, že společně s našimi partnery a občany města Liberce můžeme dosáhnout pozitivních změn a přispět k udržitelnějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí pro nás všechny,“ říká o projektu Jan Sedláček, předseda představenstva společnosti Teplárna Liberec.

Pro občany, kteří chtějí získat více informací o projektu GreenNet, vznikla webová stránka www.konecpary.cz, kde najdou veškeré podrobnosti, informace o probíhajících a plánovaných aktivitách, včetně odpovědí na často kladené otázky a kontaktů na projektový tým.

Zdroj: Teplárna Liberec, a.s.