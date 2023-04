Vyrábí energie pro Brno, ale dbají i na životní prostředí. Teplárny Brno myslí totiž na budoucnost.

Když se vznikem tepláren takřka před sto lety zmizely z Brna desítky továrních komínů, městu se ulevilo… Kromě toho se díky prozíravosti „otců zakladatelů“ brněnská teplárna na Špitálce stala vůbec první v tuzemsku, která současně produkovala elektřinu, což zůstává dodnes nejefektivnějším způsobem výroby tepla. Tímto progresivním řešením se Brno jednou provždy zapsalo do historie českého teplárenství. To byl ale teprve začátek. Důraz na zavádění nejmodernějších technologií, ani „zelenou linii“ Teplárny Brno nikdy neopustily. Primární zůstává co nejekologičtější výroba tepla a elektřiny, ale přibývají i nové aktivity důležité pro udržitelnou budoucnost, jako je elektromobilita, využití vodíku nebo fotovoltaika.

Štěpka pomůže i ceně tepla, horká voda pročistí vzduch

Start! Po takřka desetileté náročné přípravě právě začínají Teplárny Brno s výstavbou nového štěpkového kotle. Jeho provoz nejpozději od roku 2025 bude pro moravskou metropoli znamenat jednak výrazné snížení spotřeby zemního plynu, jednak pokles emisí díky spalování obnovitelného paliva. To vše se projeví na stabilizaci ceny tepla a zvýšení energetické bezpečnosti. Spalování štěpky, kterou dodají Lesy města Brna, napomůže zvýšení spolehlivosti zásobování obyvatel energiemi v krizových situacích. www.stepkavbrne.cz

Slunce se zapojí také do výroby vodíku

Solární panely se na střechách lokálních kotelen a výměníkových stanic, ale i objektech v klíčových provozech Tepláren Brno, stávají samozřejmostí. K dokončeným 34 fotovoltaickým elektrárnám jich letos teplárny plánují osadit dalších 22. V plánu je ale rovněž vybudování bateriového systému akumulace elektřiny. Tak, aby se „schovaná“ energie dala využít třeba ve špičce. S fotovoltaikou se počítá také při výstavbě štěpkového zdroje, kde pomůže s výrobou nízkouhlíkového „zeleného“ vodíku, například pro autobusy městské hromadné dopravy.

Červený mlýn doplní dobíjecí hub pro elektromobily

Na padesát nabíjecích stanic pro elektromobily už spustily, do roku 2030 jejich počet Teplárny Brno zvýší na desetinásobek. Majitelé vozů navíc vědí, že se mohou spolehnout i na propracovaný systém služeb, včetně mobilních aplikací či unikátního rezervačního systému pro nabíjení. Mohou také na stanicích Tepláren Brno při nabíjení využívat zóny E s bezplatným parkováním. Na Červeném mlýně, který má dostatečnou elektrickou kapacitu a ideální polohu, mají teplárny v záměru vybudovat dobíjecí hub s až 50 nabíjecími stanicemi. www.teplarny.cz

