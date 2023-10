Lze spojit ekologii s co nejnižší a stabilní cenou energií? Teplárny Brno dokazují, že ano.

Zajistit komplexní a spolehlivé dodávky tepla zákazníkům za konkurenceschopné ceny. Takové je zadání pro Teplárny Brno jako pro primárně jedinou městskou energetickou společnost. A to vše ruku v ruce s postupným snižováním emisí uhlíku, k němuž se Brno zavázalo. Osou je odklon od zemního plynu, který zatím tvoří hlavní palivo k výrobě tepla a je určující pro stanovení jeho ceny. Skokové zdražení plynu bylo v minulosti i jedinou příčinou, proč Brňanům cena tepla rostla. Teplárny Brno mají proto hned několik zásadních projektů s cílem postupně tlumit závislost na plynu, a tak zajistit dodávky tepla za stabilizovanou cenu, navíc ekologičtěji. Letos už dokázaly teplo podruhé zlevnit a i nadále chtějí právě díky těmto projektům jeho cenu snižovat.

Štěpkový kotel zabezpečí pětinu tepla pro Brno

Biomasa je nejstarší využívaný zdroj energie a znovu nabývá na významu. V polovině letošního roku proto teplárny zahájily výstavbu kotle na štěpku a modernizaci svého provozu v městské části Maloměřice a Obřany. V topné sezoně 2025/26 bude tento zdroj dodávat bezmála pětinu celkové spotřeby tepla v Brně. Větší spalování štěpky se promítne i do stabilizace ceny tepla.

Snížit ztráty tepla při distribuci (a tak množství plynu pro výrobu) ve prospěch úspor pro odběratele umožňuje postupná výměna parovodů za horkovody, která skončí v roce 2027. Vyrovnávat cenu tepla a nepřenášet na zákazníky veškeré výkyvy na trhu dokáží Teplárny Brno prodejem elektřiny a také poskytováním placených služeb výkonové rovnováhy přenosové elektrizační soustavy. Aby ještě více zvýšily spolupráci v této oblasti, dokončí v polovině příštího roku na Červeném mlýně výstavbu velkého bateriového úložiště BSAE. To může sloužit i pro uložení elektřiny z fotovoltaické elektrárny, jež zde vznikne. Významná je také spolupráce se společností SAKO Brno, která dodává teplárnám teplo ze spalování odpadu. Loňské propojení dispečinků obou společností zefektivnilo řízení výroby, čímž se zvýšily dodávky takto vyrobeného tepla.

Čisté teplo přijde z Dukovan

Opravdu bezemisní teplo dovede do Brna napáječ z Jaderné elektrárny Dukovany. V první polovině příštího roku by měly spolupráci Tepláren Brno a ČEZ upravit budoucí smlouvy na dodávku tepla a smlouvy o konkrétních podmínkách a harmonogramu výstavby dvaačtyřicetikilometrového horkovodu. Ten by kolem roku 2030 měl moravské metropoli zajistit nejméně polovinu stávající spotřeby tepla – čistého, nezatíženého emisními povolenkami. Expertní týmy potvrdily, že cena tepla pro Brňany se kvůli horkovodu z Dukovan nejenže nezvýší, ale pravděpodobně klesne.

