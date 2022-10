Tercii handicap s.r.o. nabízí nově i grafické služby

Komerční sdělení

Společnost TERCIE handicap s.r.o. z Plané nad Lužnicí není nutno příliš představovat. Na trhu je tato firma, která se specializuje na prodej kompletního sortimentu ochranných pracovních pomůcek (dále jen OOP), již dvacet let. Do třetí dekády vstoupila s novinkou, a to vlastní grafickou dílnou.

Prodejna společnosti Tercie handicap s.r.o.Foto: archiv Tercie handicap s.r.o. | Foto: Foto: archiv Tercie handicap s.r.o.