Rozšiřujeme se personálně.

Foto: Diakonie ČCE - středisko Blanka

V poslední době zaznamenáváme zvýšený zájem o naše terénní služby, které pomáhají udržet seniora v domácím prostředí, proto se náš tým pečovatelek rozrostl o další kolegyně, které doplnily dlouhodobě stabilní kolektiv. Těší nás, že máme dobrý kolektiv a to v dnešní době není samozřejmostí. O kvalitě zaměstnanců svědčí zpětná vazba od samotných klientů a jejich rodin.

Rozšiřujeme se místně

Naše terénní pečovatelská služba zajišťuje péči o klienty v domácím prostředí, služby poskytujeme na adrese Jir,, dále v obcích v okolí Písku a nově jsme se rozšířily do oblastí Mirotic, Mirovic a Čimelic. V Čimelicích, se nám podařilo , ve spolupráci s obcí, vytvořit zázemí pro naše pečovatelky. Pracoviště je vybudováno ve zdravotním středisku v Čimelicích, kde je přítomna sociální pracovnice jeden den v týdnu a pečovatelky jsou schopny zajistit péči pro klienty během celého týdne.

Zdroj: Diakonie ČCE - středisko Blanka

Myslíme ekologicky

Snažíme se být hospodární a šetrní k životnímu prostředí, proto je jedna z našich aktivit zapojení se do projektu firmy Siko Koupelny a.s. s názvem „Dej krabici druhou šanci“ Staré, rozložené krabice od dodaného zboží 1x měsíčně odvážíme do firmy Siko. Kde pracovníci Sika pak tyto kartóny použijí na balení e-shopových zakázek.

Místo slisování a likvidace krabic, zůstanou tyto i nadále v oběhu, čímž šetříme spotřebu a tak přispíváme k ochraně životního prostředí.

Zdroj: Diakonie ČCE - středisko Blanka

Užíváme si léta

Součástí naší péče je i čas strávený vycházkami, povídáním, ale i doprovodu na výlety, které pořádáme ve středisku.

Za tým spolupracovníků

M. Bácová

Zdroj: Diakonie ČCE - středisko Blanka

