Díky dobře nastavenému systému se podaná pomocná ruka dostává těm, kteří ji potřebují nejvíce.

Pečovatelská služba Centra sociálních služeb Praha 2 zajišťuje i doprovod klientů k lékaři | Foto: Městská část Praha 2

Dobře fungující obec se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své občany, kteří se ocitnou z různých důvodů v sociálně nepříznivé situaci. Radnice Prahy 2 si to uvědomuje, a dělá všechno pro to, aby podpůrné služby pro znevýhodněné obyvatele fungovaly co nejlépe.

Terénní služby pro seniory

Pečovatelská služba, která funguje pod hlavičkou CSS Praha 2, umožňuje dospělým zdravotně postiženým, chronicky nemocným a seniorům, aby navzdory potížím spojeným s věkem nebo nepříznivým zdravotním stavem mohli zůstat doma a se svými blízkými co nejdéle. Služba zahrnuje pomoc zejména v domácnosti, běžný úklid, pomoc při osobní hygieně, společnou přípravu stravy, nákup apod. Klienti si také mohou zapůjčit zdravotní pomůcky, využít možnost dopravy k lékaři nebo službu prádelny. Velmi žádaný je také každodenní dovoz oběda.

Terénní program pro osoby bez přístřeší

Při řešení konkrétních situací lidí bez domova spolupracuje radnice Prahy 2 s terénními pracovníky organizace NADĚJE. Tento terénní program umožňuje klienty efektivně vyhledávat a kontaktovat, řešit jejich situaci nebo alespoň zamezit jejímu postupnému zhoršování. Pracovníci terénního programu uskutečňují doprovody na úřady a převozy lidí bez domova do návazných služeb či do zdravotnického zařízení, zprostředkovávají další služby, poskytují sociální poradenství, materiální pomoc za účelem snížení rizika ohrožení života a zdraví, základní zdravotnické ošetření.

Terénní program pro rizikovou mládež

Program je podporován z rozpočtu městské části. Realizují ho pracovníci oddělení BEZTÍŽE z DDM Praha 3, kteří zajišťují činnost Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Jaromírově ulici. Terénní program nabízí dětem a mládeži bezpečné trávení volného času, podporuje jejich rozvoj a eliminuje tendence k rizikovému chování. V programu převažuje dlouhodobá individuální kontaktní práce, řeší se témata týkající se školy, rodiny, duševního zdraví, identity i práce.

Volnočasové aktivity pro děti a mládež z nízkoprahového klubu BEZTÍŽEZdroj: Městská část Praha 2

Terénní program pro uživatele návykových látek

Praha 2 každoročně přispívá také na realizaci terénních programů pro uživatele návykových látek, které realizují pracovníci organizací Sananim, Drop In a Progressive. Ti se pohybují denně v problémových lokalitách, jsou v přímém kontaktu s uživateli a poskytují jim sterilní zdravotnický materiál i poradenství ke zlepšení jejich sociální a zdravotní situace, motivují klienty k pozitivní změně chování a k léčbě závislosti. Zajišťují i bezpečnou likvidaci použitého infekčního materiálu prostřednictvím kontejnerů FIXPOINT.