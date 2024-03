Tereza Doležalová nastoupila do softwarové společnosti Unicorn v roce 2018. Díky propracovanému vzdělávacímu systému a Tereziným schopnostem a píli je dnes projektovou manažerkou, zodpovědnou za významný energetický projekt.

Tereza Doležalová

Elektrická energie je základem našich každodenních životů a představuje sektor plný možností. Tereza Doležalová, která působí na pozici Project Manager ve společnosti Unicorn, je toho důkazem. Od svého připojení k týmu v roce 2018 jako Business Analyst se vypracovala na pozici, kde nyní řídí klíčový projekt zaměřený na inovace v energetickém trhu.

Tereza Doležalová



Začátky a propracovaná interní školení

„První týdny byly o rozkoukávání se, ale postupně jsem si našla své místo. Co mi opravdu pomohlo, je firemní přístup ke vzdělávání. Bez ohledu na to, do jakého oboru vstupujete, ve společnosti vás provedou vším potřebným a poskytnou vám veškeré informace, které jsou potřebné k úspěchu,” vyzdvihuje.



Konkrétně vzpomíná třeba na školení Damas platform, intenzivní několikatýdenní školení, které se konalo přímo v prostorách společnosti a zabíralo zhruba 8 hodin denně. „Kolega nám podával ucelený přehled o energetice, vysvětloval důvody, proč se věnujeme právě těmto tématům, a důraz kladl na praktické informace, které pro mě byly klíčové. Velkou část školení jsme strávili praktickými ukázkami přímo na platformě, což mi umožnilo rychle se seznámit s nástrojem, s nímž budu v rámci svého projektu pracovat. Postupně, krok za krokem, jsme se učili, jak efektivně využívat jeho funkce, což bylo skvělé a velmi přínosné pro moji další práci,” vzpomíná.

Zdroj: Unicorn



Díky tomuto přístupu se Tereza po necelém půl roce začala v oboru energetiky cítit mnohem jistěji. Vstoupila tedy do projektu MMS (Market Management System), který slouží pro obchodní řízení přenosové soustavy. Později přešla na Lancelot, kde nyní zastává roli Project Manager, a její obzor se rozšířil i o pracovní příležitosti mimo Českou republiku. „Lancelot je platforma, která poskytuje komplexní podporu pro obchodování s energetickými komoditami. Jde o řešení, které využívají klienti nejen z Česka, ale také z Evropy,” vysvětluje.



Možnost zkusit si různé pozice

Jedním z dalších benefitů, které Tereza na Unicornu oceňuje, je možnost vyzkoušet si různé role a najít tu, která člověku nejlépe vyhovuje. Během tří let se z pozice Business Analyst posunula do role Business Architect a následně se rozhodla zkusit práci v obchodním oddělení. Tato zkušenost ji však tolik neoslovila, a tak se po půl roce vrátila zpět k projektům do role Project Manager, což byla trefa do černého. „Obchod mi nakonec nesedl, ale jsem velmi vděčná, že mi společnost poskytla možnost to zkusit. Někdy si holt musíte projít tím, co vám nesedí, abyste našli to pravé," říká s úsměvem.



Právě tahle zkušenost se stala zlomovým bodem v její kariéře a otevřela jí dveře k vedení devítičlenného týmu na projektu Lancelot.



Projekt s absolutní prioritou

Aktuálně před Terezou a jejím týmem stojí velká výzva v podobě projektu přechodu na 15minutovou zúčtovací periodu u komodity elektřina. Reaguje na novou legislativu, která mění způsob, jakým se zúčtovává elektřina. Zatímco dříve se elektřina zúčtovala po hodinách, od 1. července se bude zúčtovací perioda měnit na 15minutový interval. „Jde o významnou změnu, která ovlivní všechny hráče na trhu,” doplňuje Tereza. Tato inovace vyžaduje kompletní přepracování systémů, ve kterých probíhá obchod s elektřinou.

Zdroj: Unicorn



Společnost se na projektu podílí hned pro několik klientů, za jeden z nich má Tereza přímou odpovědnost. Cílem je zajistit, aby byli všichni klienti na tuto změnu připraveni do stanoveného termínu. „Význam tohoto projektu je obrovský a má absolutní prioritu,” upřesňuje. Pro Terezu to znamená koordinovat a řídit tým tak, aby bylo vše připraveno včas a podle plánu.



Proč tedy do Unicornu nastoupit? Tereza má jasnou odpověď. „Myslím, že můj příběh mluví za vše,” směje se. „Unicorn z vás dostane to nejlepší, a zároveň nabízí zajímavé projekty, které mají skutečný dopad. Nemluvím přitom jen o energetice, ale také o bankovnictví, pojišťovnictví, retailu, vzdělávání nebo třeba o elektromobilitě,” uzavírá.



