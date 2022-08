Inflace je na rekordní výši. Spoření je možnost, jak se jí alespoň trochu bránit. Podílové fondy či jiné rizikovější investice sice slibují potenciál vysokých zisků, na druhou stranu také riziko ztráty bez šance na náhradu. Oproti tomu termínované vklady nabízejí garantovaný výnos po dohodnutou vázací dobu, navíc jsou peníze ze zákona chráněny až do výše ekvivalentu 100 000 EUR.

Foto: NEY spořitelní družstvo

„Pokud chcete zajímavou a k tomu garantovanou úrokovou sazbu, ideální volbou jsou termínované vklady. Ve srovnání se spořicími účty, které jsou vhodné pouze pro držení pohotovostní rezervy, obecně nabízejí termínované vklady lepší úročení,“ říká Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva. Současně má pro to jednoduché vysvětlení: „Důvodem je, že banka či záložna dostane obnos na určitou dobu. S délkou smluvené lhůty zpravidla roste i nabízená výše úroku. V posledních měsících se ale trh mění a finanční instituce na to reagují. Například nejlepší úročení u nás má nyní roční vklad.“

Nabídky z čela žebříčku dokážou zhodnotit vaše úspory již o více než 7 % ročně. Při správě osobních financí by tak zvláště v dnešní době měly mít důležitou roli. Ideální jsou pro případy, kdy mohou klienti odložit část peněz „na později“, a to na pár měsíců i let.

„Naše sazby jsou nyní úročeny bonusovým procentem navíc v rámci letní akce, která byla v červenci pro klienty tak zajímavá, že jsme se rozhodli ji ponechat až do konce srpna. Roční vklad tak v NEY spořitelním družstvu zhodnotíte až 7,25 %. Termínovaný vklad je dlouhodobě nejoblíbenější formou spoření. Lidé volí různé délky vkladů a pořizují si jejich kombinace,“ podotýká k novému trendu Lukáš Hartl, předseda představenstva NEY spořitelního družstva. Oproti dřívějšku jsou však nyní oblíbenější kratší vázací doby. „Lidé nyní volí podstatně častěji krátkodobé vklady, kdy své peníze uloží pouze na několik měsíců, aby mohli s financemi případně rychleji operovat,“ doplňuje Lukáš Hartl.

Zdroj: NEY spořitelní družstvo

Vklad fixovaný na půl roku je u NEY spořitelního družstva aktuálně úročen sazbou 7 %, u smlouvy na jeden rok je to dokonce 7,25 % ročně.