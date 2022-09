V současné době je více než jindy aktuální rovnice ušetřím teplo = ušetřím nemalé finance.

Užití clon ve skladech | Foto: Portaflex s.r.o.

Letošní nárůst cen energií se projevuje na zvýšených platbách firem i domácností. S přicházející chladnější částí roku by se měl každý zamyslet nad omezením tepelných ztrát v budovách. Největší úniky vznikají u stavebních otvorů – dveří a vrat s velkou frekvencí průchodů a průjezdů. Kritická místa lze osadit plastovými clonami, též nazývanými stripy, portaflexy, termoclony…

Užití clon na expedičních místechZdroj: Portaflex s.r.o.

Jde o jednoduché opatření, kdy lze výrobek dodatečně rychle namontovat do většiny otvorů. Na nosné (kovové či plastové) liště visí průhledné měkké pásy, kterými lze libovolně procházet a projíždět. Plastové pruhy mají různé tloušťky a vzájemné překrytí. Konkrétní typ se navrhuje dle výšky otvoru a velikosti průvanu. Platí, čím vyšší stavební otvor, tím těžší pruhy by měly být instalovány. Případně se nadimenzuje větší překrytí pružných lamel ve cloně. Osoba snadno projde a manipulační technika projede – lamely se jednoduše protlačí a pak se ihned vracejí vlastní váhou do vertikální polohy, kde plní svou funkci. V zavřeném stavu vstupů navíc částečně izoluje vzduchová mezera vzniklá mezi clonou a dveřmi či vraty.

Užití clon u vašeho domuZdroj: Portaflex s.r.o.

Zábrany snižují tepelné ztráty v zimě (nebo vnikání horkého vzduchu v létě), omezují vnášení prachu do objektů, mohou snížit hladinu hlučnosti, slouží také jako další zdroj denního osvětlení. Výrobky se využívají jako doplněk vrat, dveří či průchodů a jsou vhodné pro jakýkoliv typ provozu. Od vstupu do obchodu, dílny, přes výrobní haly či sklady. Lamelové clony lze užít i jako přehrazení celých hal. Stěna je téměř nerozbitná, v libovolném místě prostupná, lze jí protlačit materiál velkých rozměrů. O odolnosti plastových pásů svědčí i fakt, že se clonou přehrazují i jeřábové dráhy.

Užití clon v kanceláříchZdroj: Portaflex s.r.o.

Dodávka lamelových clon nebo kyvných vrat z průhledných plastů je finančně nenáročné a termínově výhodné řešení použitelné pro většinu staveb. Firma Portaflex s.r.o. dodává už čtvrt století všechny typy clon v provedení pevném, posuvném a shrnovacím. Vyberete si z variant plastů standardních, mrazírenských, svařovacích, žebrovaných, mřížkovaných, barevných či jiných.

Užití clon ve výrobních haláchZdroj: Portaflex s.r.o.

Mnozí zákazníci využívají široké nabídky měkčeného PVC (které si kreativně přejmenovali vzhledem k průhlednosti na „měkké sklo“) i pro jiné účely. Instalují plastové pásy jako ochrany do psích bud, jako průhledné podložky na stoly, parapety nebo je použijí do venkovních pergol proti dešti, sněhu a větru.

Ing. Petr Ďásek, Portaflex s.r.o., www.lamelove-clony.cz