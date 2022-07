Společnost se snaží dělat maximum proto, aby město Hodonín a jeho široké okolí bylo hezkým a čistým místem pro život. A to mimo jiné i tím, že se stará o svoz odpadu. Mezi další služby, které tato společnost, jež vznikla transformací z technických služeb nabízí, patří také oprava a údržba komunikací, péče o městskou zeleň a provoz sběrného dvora. Třináct let se o rozvoj společnosti TESPRA stará jednatel Ivo Zbořil.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Naší cílovou skupinou jsou zákazníci z řad obcí a podnikatelů, kteří kladou důraz na kvalitu a dodržování termínů. Zákazníci s konkrétní představou preferující jasný přístup.

Jaké jsou specifika provozu sběrného dvora?

Odpady jsou na sběrném dvoře tříděny a krátkodobě skladovány v označených sběrných nádobách

a na místech k tomu určených. Shromážděné odpady jsou následně odváženy k dalšímu využívání (materiálové, energetické využití, popřípadě recyklace). Pokud nelze odpady dále využívat, jsou odstraňovány v zařízeních k tomu určených (spalovny, skládky).

Na co si mají dát občané při třídění pozor?

Rád bych apeloval na všechny občany, aby třídili zodpovědně. Všechno co hodí do žlutého nebo modrého kontejneru, projde rukama pracovníků sběrného dvora, kteří tento odpad dále třídí. Je to práce opravdu náročná. Také bych rád upozornil, že i lidé, kteří nejsou občany města Hodonína, mohou využít možnosti zpětného odběru elektra zdarma. Dalším specifikem v Hodoníně je, že žlutý kontejner slouží i ke třídění kovů, především pak plechovek a konzerv, které jsou vytříděny na třídící lince na sběrném dvoře. Dále pak, pokud máme láhev od dětského pití, která je celá obalená ve fólii, prosíme o odstranění této fólie. Pokud má láhev fólii, není možné ji dále použít.

Ve společnosti působíte od roku 2009. Tudíž třináct let, což je více než půlka její existence. Jak se společnost změnila za tuto dobu?

Jako všechno i naše společnost prochází určitým vývojem. Ať už se jedná o informační technologie, techniku, tak i o lidské zdroje. Investujeme do vozového parku i technického vybavení. Všechny naše vozidla jsou vybaveny navigací, stroje jsou rychlejší a výkonnější. Máme také v úmyslu zavést čipový systém k evidenci odpadových nádob. Tyto čipy by měly pomoci zrychlit jak práci popelářů, tak i následnou evidenci odpadů, která je nyní velmi časově náročná. Neustále zefektivňujeme svozové trasy a školíme zaměstnance. Největší změnou proti „starým techničkám“ prošlo především třídění odpadů. Dříve tento neznámý pojem je nyní skloňován na každém rohu. Díky městu Hodonín, které pořídilo třídící linku, jsme schopni odpad třídit a v případě příznivé situace na trhu s ním dále obchodovat. Zásadní změna v separaci odpadu je především v počtu komodit, které jsme schopni třídit. Zatímco v dobách minulých, bylo možné vrátit maximálně láhve od mléka, dnes jsme společně schopni vytřídit, případně dále zpracovat především tyto komodity: papír, plast, biologicky rozložitelný odpad, barevné a bílé sklo, textil, elektro, nebezpečný odpad, inertní odpady, pneumatiky, mnoho druhů nebezpečných odpadů, novinkou je také začínající svoz gastro odpadu.

Na co jste za třináct let působení ve společnosti hrdý?

Především na naše zaměstnance. Ti jsou víceméně stálí. Aniž by si to občané uvědomovali, pracují pro ně za jakéhokoliv počasí, v jakoukoliv denní dobu (například v případě zimní údržby), v době pandemie a téměř ve všechny státní svátky. Bez spolehlivých zaměstnanců bychom nikdy nebyli schopni plnit své závazky. Mile mě také překvapilo jejich pracovní nasazení při likvidaci škod po tornádu. Dále jsem hrdý na to, že když byla krize na trhu separovaných odpadů, dokázali jsme udržet svůj zavedený systém třídění a následného zpracování odpadů. Neuchýlili jsme se k zavážení tříděného odpadu na skládku, přestože jsme byli nuceni vynaložit nemalé finanční prostředky. Tímto jsme se občanům snažili dokázat, že netřídí odpad zbytečně a že si jejich úsilí vážíme. Také si vážím spolupráce s městem Hodonín a partnerskými obcemi. Díky vzájemné komunikaci se snažíme najít nejlepší řešení pro všechny strany.

Chováte se odpovědně?

Jsem přesvědčen, že ano, alespoň se o to snažíme. Podporujeme naše zaměstnance propracovaným systémem benefitů, ať už ve formě bezúročných půjček, dárkovými poukázkami, stravenkami, příspěvkem na penzijní pojištění, systémem osobního ohodnocení a odměn.

Dále se snažíme žít a pracovat v co největším souladu s přírodou a především dodržovat zákony. Třídíme odpady, pořídili jsme solární kolektory, fotovoltaické panely a zapojili jsme se do projektu zpětného využití dešťové vody, kterou bychom rádi zalévali zeleň v Hodoníně. Do budoucna zvažujeme pořízení tepelných čerpadel …

V rámci ekologické výchovy pořádáme pro školy a školky exkurze na sběrném dvoře a sběry papíru. Drobnými dárky podporujeme prvňáčky. Máme vlastní materiály s tématikou třídění odpadů a každoročně se zapojujeme do akcí určených pro veřejnost například Den země, Čtení na sběrném dvoře aj.

Do budoucna zvažujeme pořízení elektro strojů. Naším cílem je stát se postupem času co nejméně závislými na neobnovitelných zdrojích energie.

V posledních dvou letech jste jako společnost zažili pandemii i tornádo? Jak se to podepsalo na fungování společnosti?

S nástupem covidu jsme poprvé v životě byli nuceni uvést do provozu krizový plán společnosti. Nikdy by mě nenapadlo, že tento dokument kdy použijeme. Vzhledem k zařazení našich pracovníků do první linie, bylo nutné, aby provoz společnosti pandemie zasáhla co nejméně. Z důvodu nařízení vlády ČR jsme uzavřeli městskou tržnici. Částečně jsme omezili provoz sběrného dvora pro veřejnost, protože zde dochází k největšímu kontaktu zaměstnanců s občany. Nechali jsme našít roušky, sehnali litry dezinfekce…

Tornádo opět prověřilo, kolik toho vydržíme. Svoz odpadů musel být zachován v běžném režimu. Dále jsme se vrhli do odstraňování škod, ať už v areálu naší společnosti, kterou se tornádo přímo prohnalo, tak i při pomoci ostatním postiženým. Zde se opět projevila obětavost našich zaměstnanců, kteří pracovali bez námitek nad rámec své pracovní doby a o víkendech. Velmi si cením jejich pracovního nasazení a především solidarity ke spolupracovníkům, kterých se tornádo dotklo osobně.

Co byste společnosti popřál k narozeninám?

Přál bych jí, aby i nadále prosperovala a získávala stále více zákazníků. A to především spokojených zákazníků. Spokojenost je pro nás velmi důležitá. K ní přispívají především naši zaměstnanci. Proto si také pro ně přeji stabilní pracovní prostředí. Bez nich by to zkrátka nešlo.

TESPRA Hodonín, s.r.o. v základních bodech:

• vznikla v roce 1997 transformací z rozpočtové organizace Technické služby Města Hodonína

• jejím jediným zakladatelem a stoprocentním majitelem je Město Hodonín

• poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství včetně poradenství

• Zdroj: TESPRA Hodonín, s. r. o.pečuje o veřejnou i soukromou zeleň

• zabývá se opravami a údržbou místních komunikací

• provozuje sběrný dvůr a třídící linku