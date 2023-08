Rozhodnutí postavit si chatu, chatku, či útulný domek ke stálému bydlení může často skončit kompromisem. Kompromisem mezi přáním klienta a nabídkou katalogu. Vzorový domek číslo jedna, dva, tři až deset. Domek je krásný, „ale“… V případě firmy tetrishouse žádná tato „ale“ neplatí. Přineste svůj náčrt na pomačkaném papíře, mějte vizi nebo jen chuť diskutovat a tahle nadšená parta tesařů, truhlářů a stavařů začne. Začne s Vámi tvořit.

Náš signature house na zahradě v Brně s opálenou fasádou. | Foto: tetrishouse.cz

Brněnská firma tetrishouse, pyšnící se ambiciózními slogany „děláme domky, co Vás budou bavit“ nebo „tetrisujeme vaše vize“, garantuje splnění doslova jakéhokoliv přání klienta. Více o svém neotřelém konceptu prozradil přímo majitel společnosti Ing. Petr Krejčí.

V čem vidíte zásadní rozdíl firmy tetrishouse oproti konkurenci?

Jistě nejsme jediní hráči na trhu, kteří dodávají kvalitní malé domky. Ovšem myslím, že jsme jednoznačně nejkreativnější. Jsme hračičkové, kteří měli sami potřebu udělat něco jinak. Nespokojili jsme se s uniformním katalogem, který bychom předložili zákazníkovi a nechali ho vybrat z typových domků. Nebojíme se menších ani větších projektů, nedostupná místa pro nás nejsou překážkou, naopak. Máme rádi, když klient přijde s malůvkou, nápadem nebo vizí a my ji po konzultaci dotvoříme přesně podle něj. Děláme plně funkční a celoročně obyvatelné domky o rozloze 13-40 m2, jakéhokoliv tvaru a uspořádání, kde každý detail doslova tetrisujeme zákazníkovi na míru. Rád říkám, že ten Váš domek jsme ještě nedělali a nesmírně se na něj těšíme.

Tetrishouse se sedlovou střechou v zahrádkářské kolonii, cena cca 1 400 000 Kč vč. DPH.Zdroj: tetrishouse.cz

Tedy co domek, to originál. Jak si zákazník může udělat konkrétní představu o Vašich „nekatalogových“ realizacích?

Samozřejmě na našich webových stránkách jsou zdokumentované jednotlivé realizace s popisem a odhadovanou cenou. Máme ale zkušenosti, že každý zákazník si chce domek přizpůsobit požadavkům svým i svého pozemku, například na jakou stranu má být výhled, odkud hlavní vstup. V článku jsou vidět fotky realizace domků v zahrádkářské kolonii v Třebíči s modřínovou fasádou, v Letovicích s fasádou z moderních PIR panelů. Tak říkajíc na vlastní kůži si můžete naši práci zažít v tetrishouse Pernštejn, domku vymazleném do posledního detailu podle našich představ, v Nedvědici přímo pod hradem Pernštejn. Je to naše srdcovka, náš signature house o rozměrech 4,3x2,5 m. Troufám si říci, že je to nejmenší domeček k pronájmu, ve kterém je možnost celoročního přespání pro 4 osoby, včetně veškerého komfortu pod jednou střechou. Tento útulný minidomek má v sobě pohodlné sezení, které pár tahy přeměníte na jídelnu pro 4 strávníky, dále plně vybavenou kuchyň, splachovací toaletu a prosklený sprchový kout. S pronájmem jsme začali letos v létě, takže máme ještě volné termíny a všechny zveme na ubytování, které vás bude bavit.

Odkaz na ubytování v tetrishousePernštejn zde.

TetrishousePernštejn – minidomek 4,3 x 2,5m. Zveme vás na návštěvu.Zdroj: tetrishouse.cz

Na co se od vás máme v blízké době těšit? Kam se bude tetrishouse ubírat?

Myslím, že doba a potřeby klientů se změnily. Ne každý si může dovolit stavět dům za 10 milionů, a hlavně možná ani nechce. Vlastnit velký dům jsou starosti, spoustu času stojí úklid, opravy, pojištění apod.

Reagujeme proto na trend, kdy u nás zákazníci poptávají malý krásný útulný domek k celoročnímu bydlení. Jsme schopni tento domek udělat na 25–40 m2. Domek se sedlovou střechou, který má otevřený krov působí velice vzdušně, prostorně. Ve spodním patře je obývák, kuchyně, ložnice, koupelna a v podkroví druhá velká ložnice. S interiérem se dá vyhrát stejně jako v „tinyhouse“ – multifunkční nábytek a mnoho zajímavých míst pro zašití. Navíc od roku 2024 bude možné postavit přidruženou stavbu k rodinnému domu do 40 m2 bez stavebního povolení. Bez běhání po úřadech tak můžete získat vlastně další plnohodnotný dům. Takže jsme na toto připraveni.

Fasáda z PIR panelu, velice moderní vzhled domku, uvnitř krásný otevřený dřevěný krov s viditelnou konstrukcí.Zdroj: tetrishouse.cz

Více informací zde.