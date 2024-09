Poznávání exotické kultury, sport, wellness i relax. Dovolenou v Thajsku lze zažít mnoha způsoby. Všechny ovšem turistům slibují jedinečný zážitek, který podtrhuje svéráznost a kouzlo prosluněného státu v jihovýchodní Asii. Zájemci si zde mohou sestavit program podle svého gusta díky organizaci Amazing Thailand.

Místo pro dobrodružství i pro klidnou rodinnou dovolenou, a to jak na pláži u moře, tak v horách. Přesně to, kromě jiného, nabízí návštěvníkům výlet do Thajska s organizací Amazing Thailand. Turisté si mohou vybrat, zda budou trávit dovolenou ve světově proslulých resortech na jižních ostrovech Phuket a Samui, které se pyšní nejluxusnějším ubytováním na světě, v zábavných lokalitách, jako je Pattaya, nebo třeba na Hua Hin, tradičním místě pro rodinnou dovolenou.

Návštěvníci si v Thajsku dopřávají například projížďku kánoí klidnými vodami do utajeného světa uvnitř skryté jeskyně, potápění v exotickém podvodním království, které se hemží mořskými živočichy, plavbu po klidných vodách na palubě námořních plachetnic, výlety do tradičních rybářských vesnic, objevování flóry a fauny v nedotčených přímořských oblastech nebo jen lenošení na slunci na bělostné písečné pláži.

OBLÍBENÝ THAJSKÝ BOX

Na své si přijdou také milovníci sportu. Thajsko poskytuje zázemí jak pro mezinárodní utkání na vrcholné úrovni, tak pro akce čistě rekreačního charakteru, a to pro aktivní i pasivní sportovce. K dispozici jsou zde profesionální tréninkové haly, boxerské ringy pro velmi oblíbený thajský box nebo stadiony pro Sepak Takraw, který v zemi zažívá stále rostoucí popularitu.

Pro Thajsko je také typická tamější masáž celého těla. Ta se provádí přes volné oblečení, tlumí svalovou bolest, uvolňuje napětí a stimuluje krevní oběh působením na akupresurní body. Její součástí je i krátké protažení. Zájemci masáže najdou ve většině hotelů, resortů, na plážích i ve specializovaných SPA centrech se širokou nabídkou procedur.

REALITA ZEMĚ BEZ PŘÍKRAS

Ti, kteří chtějí zažít Thajsko v jeho největší autenticitě, pak mohou zavítat na místa, která nejsou ovlivněna turistickým ruchem a stále si uchovávají svůj původní ráz, životní styl a atmosféru. Jako příklad lze uvést vesnici Sangka U na ostrově Koh Lanta, kde se usídlili nomádi živící se především rybolovem, jimž se přezdívalo „mořští cikáni“.

Setkání s tradiční komunitou rybářů nabízí i malý sousední ostrov Koh Klang nedaleko Krabi. Místní používají ještě prapůvodní metody k lovu mořských plodů a návštěvníky do tajů jejich tradičního umění rádi zasvětí.

Vyplatí se i vyzkoušet thajskou kuchyni. Typické jídlo tvoří rýže a k tomu variace zeleniny a vepřového, kuřecího, hovězího či rybího masa. Thajci vaří také své tradiční polévky jako Tom Kha nebo Tom Yam a míchají pikantní zeleninové saláty. Thajská kuchyně převzala i různé úpravy nudlí. Gurmáni mohou dát možnost jak pouličním kuchařům, tak michelinským.