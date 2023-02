Eva Burešová a Hynek Čermák v hlavních rolích muzikálu podle stejnojmenného filmového trháku.

Foto: beans s.r.o.

Dlouho očekávaná novinka se právě představuje! The Bodyguard - muzikál z roku 2012 podle stejnojmenného filmového hitu z roku 1992 s Kevinem Costnerem a Whitney Houston v hlavních rolích. Muzikál měl premiéru v Adelphi Theatre v londýnském West Endu 5. prosince 2012. Po něco více než deseti letech budou moci Bodyguarda shlédnout diváci i v české premiéře na jaře roku 2023. Samozřejmě se mohou těšit jak na romantický příběh lásky mezi pěveckou hvězdou první velikosti a bývalým agentem tajné služby Frankem Farmerem, jejím osobním strážcem, tak na písně, které proslavily nejen film, ale především její interpretku Whitney Houston. Kromě písní z filmového soundtracku jako jsou třeba „I Will Always Love You“ (cover verze původní písně Dolly Parton), „I Have Nothing“ nebo „I’m Every Woman“, se můžeme těšit na další písně, které byly do divadelního muzikálu přidány. Za všechny například „One Moment In Time“, „I Wanna Dance With Somebody“, „Saving All My Love For You“ a spousta dalších.

Bodyguard se pečlivě zkoušel uplynulé dva měsíce a má za sebou i několik ukázek pro média. Jejich reakce a hlavně po několika letech omezení nebývalý zájem o vstupenky dávají tušit, že půjde o hit sezóny! Jen to nezakřiknout!

Kostýmy pro českou verzi muzikálu v překladu Adama Nováka navrhla Michaela Hořejší Horáčková, scénu Martin Černý. V režii ostříleného a v Hudebním divadle Karlín oblíbeného Antonína Procházky se představí spousta nových jmen na karlínských divadelních prknech. Do titulní role osobního strážce Franka Farmera byl obsazen Hynek Čermák, Rachel Marron alternují Eva Burešová a Tereza Mašková. V dalších rolích se objeví mj. Dasha, Natália Hatalová, Oskar Hes, Deny Ratajský, Pavel Nečas, David Suchařípa, Richard Genzer, Filip Kaňkovský, Jan Sklenář a další.

Hvězdné obsazení, taneční a pěvecká company, velká výprava a světelný design spolu s tradičním živým orchestrem, to vše je zárukou pro velkou show – muzikál The Bodyguard! Premiéra v Hudebním divadle Karlín 23. března 2023.