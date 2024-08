Tip na originální dárek: Navštivte zážitkové art studio BeArtist

Komerční sdělení

Pokud jste někdy přemýšleli, jaké by to bylo stát se na chvíli opravdovým umělcem, nebo jen cítíte, že je čas na pořádnou dávku zábavy, přesně pro vás je tu zážitkové art studio BeArtist v Praze. Tady se můžete do sytosti vyřádit, aniž byste museli utahovat uzdu své fantazii. Navíc si odnesete vlastní obraz, který vám bude připomínat společně strávený čas. V BeArtist tvoříte svá unikátní díla pomocí zábavných technik bez ohledu na váš věk či výtvarné dovednosti. Tento zážitek je perfektní pro ty, kteří hledají originální aktivitu s rodinou, partnerem, kamarády nebo místo pro uspořádání teambuildingu či oslav.

Vytvořte jedinečná díla pomocí zábavných technik bez ohledu na váš věk či výtvarné dovednosti. | Foto: BeArtist s.r.o.