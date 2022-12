Fotovoltaika vám pomůže výrazně snížit množství nakupované elektřiny ze sítě a tím i roční platby.

Foto: ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.

Jak jsme již probrali v předchozích tipech, část spotřebované elektřiny si můžeme vyrobit doma.

Pořízení fotovoltaické elektrárny je spojeno s vyšší vstupní investicí v řádu stovek tisíc Kč. Proto je dobré na pořízení fotovoltaické elektrárny čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám, přičemž většina dodavatelských montážních firem si do cenové nabídky zahrne i vyřízení dotace.

Nejjednodušší a nejlevnější formou je pořídit si zařízení pro přípravu teplé vody. Tato verze má v Nové zelené úsporám i svoji vlastní kapitolu spolu s termickým solárním systémem. Oba vycházejí co do pořizovacích nákladů zhruba stejně a stejná je i maximální výše podpory, a to 45 tisíc Kč. Charakteristické pro tento systém je to, že jeho elektrická část není připojena na tu elektroinstalaci v domě, která je připojena na síť. Na rozdíl od fotovoltaického systému, termický systém (přímý ohřev kapaliny Sluncem) zvyšuje energetickou náročnost přípravy teplé vody o pohon oběhového čerpadla a tepelné ztráty rozvodu mezi solárními kolektory a zásobníkem.

Ostatní verze již počítají s připojením na síť a výše podpory se odvíjí od instalovaného výkonu a kapacity akumulace. Instalovaný výkon je omezen zdola hodnotou 2 kWp a shora hodnotou 10 kWp. Horní hranice vyplývá ze současné legislativy, protože při vyšším výkonu je třeba k provozování elektrárny licence pro výrobu elektřiny. Připravovaná změna energetického zákona by měla tuto hranici posunout na hodnotu 50 kWp. Výše dotace je omezena shora částkou 200 tisíc Kč na jeden rodinný dům.

Zdroj: ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.

Návrh fotovoltaického systému se musí přizpůsobit potřebám domácnosti a automatika musí zajistit maximální možné využití vyrobené elektřiny v domě. Před tím je třeba zjistit, zda v místě je možná i dodávka do sítě.

Pokud kombinujeme fotovoltaiku se vzduchovým tepelným čerpadlem, pamatujme na účinné zapojení obou systémů, aby si zbytečně nekonkurovaly. Tepelné čerpadlo má běžet s výkonem přizpůsobeným výkonu elektrárny a ukládat přebytečné teplo do zásobníků teplé a topné vody. V době mimo sluneční svit se pak topí ze zásobníku prakticky zdarma. Každý instalovaný kWp je schopen ročně vyrobit až 1000 kWh. Díky automatice a podle okolností lze v domě využít 70 až 80 % vyrobené elektřiny.

Pokud vás zajímají další tipy, navštivte nezávislé poradenské středisko Energy Centre České Budějovice, ve kterém jsou vám bezplatně k dispozici energetičtí specialisté, www.eccb.cz.

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Zdroj: ENERGY CENTRE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.