Vánoce jsou obdobím radosti, lásky a krásy. A co by mohlo být pro ženu krásnějším dárkem než perfektní make-up, který zvýrazní přirozenou krásu a vydrží více než 2 roky? Salon permanentního make-upu LaMajja v Roudnici nad Labem přináší nezapomenutelný zážitek ve formě dárkových poukazů, které rozzáří tvář žen nejen v období vánočních svátků. A navíc ho můžete objednat bez starostí z pohodlí svého domova.

Permanentní make-up pudrového obočí před a ihned po aplikaci. | Foto: LaMajja PRO s.r.o.

Co vlastně permanentní make-up je?

Permanentní make-up, známý také jako kosmetické tetování, je technika, která trvale zlepšuje vzhled obočí, rtů a očních linek speciálním pigmentem. Ideální pro ty, kteří chtějí ušetřit čas při líčení nebo mají alergii na běžnou kosmetiku. Tento proces zahrnuje vpravování pigmentu pod kůži jemnou jehlou pro dlouhotrvající efekt. Permanentní make-up je méně bolestivý než tradiční tetování a pigmenty se s časem vytrácí, což umožňuje budoucí úpravy. A výsledek? Ještě přirozenější než klasické líčení.

Abychom byli upřímní, LaMajja není jen obyčejný salon. Už když vkročíte dovnitř, ucítíte, že jste na místě, kde se snoubí umění a krása s přátelskou atmosférou. Když vstoupíte, přivítá Vás milá recepční a vše s vámi profesionální artistiky zkonzultují. Díky nejmodernějším technikám, bohatým zkušenostem a talentu umělkyň ze salonu se můžete těšit na vždy precizní a krásný permanentní make-up. Ať už jde o obočí, svůdné rty, nebo dokonalé oční linky, v LaMajja najdete vše. A nejen to, tady je každá technika jako malý zázrak, co dokáže zvýraznit to nejlepší na každé ženě. A věřte, že rozumí ženám všech věků.

Jednoduše, v salonu LaMajja garantují exkluzivní služby, individuální přístup a nezapomenutelný zážitek. Pokud vám tedy začínající vánoční shon bere energii nebo zrovna nemáte nápad na originální dárek, dárkové poukazy přináší elegantní řešení. A cena? Poukaz můžete vybírat v základní hodnotě od 1 200 Kč až po štědrých 7 500 Kč, je to jen Vás. Navíc poukaz není vázán na konkrétní proceduru, tu si obdarovaná jistě vybere ráda sama.

A abychom nezapomněli, kromě permanentního make-upu lze poukaz využít také na trendy laminace obočí či řas.

Proměna klientky pomocí permanentního make-upu rtů ihned po aplikaci. Optické zvětšení, definování kontur rtů a sjednocení barvy. Po zahojení pigment zesvětlá o 20-30 %.Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

Porovnání vláskové techniky LaBrows (vlevo) a pudrové metody (vpravo).Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

Určitě vás také zajímá, jak probíhá samotná procedura a objednání. Klientky si pohodlně vyberou termín přes rezervační systém na webových stránkách salonu www.lamajja.cz a poté jim bude zaslán informační e-mail, ve kterém se dozví všechny důležité informace. Například i to, čemu se před samotnou aplikací mají vyhnout. A pak už to nejpříjemnější. Návštěva salonu v Roudnici nad Labem a aplikace zvolené služby dle výběru.

Dárkový poukaz v hodnotě od 1 200 Kč do 7 500 Kč můžete zakoupit online nebo osobně v salonu.Zdroj: LaMajja PRO s.r.o.

Věřte, že tímto poukazem potěšíte opravdu každou ženu v každém věku. Uděláte ji totiž nejen krásnější a spokojenější, ale navíc ji permanentní make-up ušetření peníze i čas stráveným běžným líčením. Také se už nebude muset stresovat, že se ji rozmaže rtěnka při pití oblíbeného nápoje nebo řasenka při sportování. A nemusíte se obávat, pro většinu klientek je aplikace při dodržování správných zásad téměř bezbolestná. Tak neváhejte a darujte i vy ženám chvíle odpočinku, luxusu a krásy. Zaslouží si to!

