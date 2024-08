Věděli jste, že… díky investicím do dopravní infrastruktury se k jihočeským krásám dostanete rychleji? Jižní tangenta díky investiční podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ulevila Českým Budějovicím a zkrátila dobu jízdy. Za 20 let z EU přitekly do jihočeské silniční sítě, udržitelné dopravy, přestupních terminálů a infrastruktury pro veřejnou dopravu evropské dotace ve výši přesahující 3,2 miliard korun.