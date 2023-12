Příchod nového roku ve spoustě z nás již tradičně vyvolává potřebu dávat si předsevzetí a plánovat a slibovat sobě i ostatním všemožné změny. Jenže stejně jako se začnou vyprazdňovat posilovny po lednovém útoku nadšenců, kteří tentokrát už opravdu začnou cvičit pravidelně, tak i naše vůle a síla k velkým změnám pomalu oslabuje a na ni navazuje zklamání z nedodržených plánů. Důležité proto je, dávat si taková předsevzetí, která jste opravdu schopni plnit, a to po celý rok. Přinášíme proto několik jednoduchých tipů na novoroční předsevzetí, která zvládne plnit každý.

Foto: Živina.cz

Po pár skleničkách šampaňského si v noci z 31. prosince na 1. ledna připadáme nepřemožitelní a schopni čehokoliv, a nechybí proto ani grandiózní předsevzetí. Jenže stejně jako je jisté, že se člověk začne někdy okolo novoročního oběda potýkat s bolehlavem, tak podobné střízlivění přichází i ve chvíli, kdy se člověk pustí do plnění předsevzetí. Jak už to v životě bývá, tak i tady platí, že čím větší bloud, tím větší pád. Proto je důležité si dávat taková předsevzetí, kterými si člověk zlepší život, a zároveň je opravdu zvládne plnit celý rok. Tím se vyvarujete pocitu zklamání, který by vám možné nesplnění velkého předsevzetí přineslo.

Pár minut cvičení dělá divy

Opravdu není nutné se hned od začátku roku zavírat pravidelně v posilovně. Jen pár minut cvičení před odchodem nebo po návratu z práce udělá divy. Krom snížení rizika různých nemocí si také vytvoříte malý každodenní návyk a s ním už se dá následně lépe pracovat. A to ať už se rozhodnete pustit se do intenzivnějšího cvičení nebo se vrhnete do nějaké sportu. Nikdy ale nezapomínejte, že i malý pohyb je lepší než žádný.

Zkuste si vyhradit čas na každodenní čtení

Najděte si čas na to konečně dočíst knížku, která na vás čeká už od léta, nebo začněte číst tu, kterou jste dostali jako dárek. Nemusíte nad ní hned prosedět hodiny, ale i pár minut čtení denně vám pomůže relaxovat. Číst můžete také partnerovi či partnerce anebo třeba pravidelně před spaním večer dětem.

Zkuste si připravovat rychlá a chutná jídla

Zajít si do restaurace na večeři nebo na oběd je bezpochyby příjemné, šetří to čas a také nervy u plotny. Jenže ruku na srdce, není to úplně ten nejzdravější a rozhodně také nejekonomičtější způsob stravování. Nikdo po vás samozřejmě nechce, abyste začali vařit tříchodová menu a většinu volného času trávili u sporáku. Pokud vaříte málo nebo vůbec, vyzkoušejte třeba produkty od Živiny, s kterými zvládne připravit jídlo opravdu každý, a to dokonce třeba i chutná jídla asijské kuchyně. Začít můžeme třeba s jednoduchým receptem na výživný shiitake rámen, který připravíte za pár minut.

Zdroj: Živina.cz

Cílem českého výrobce ŽIVINA je dostat kvalitní a delikátní gastronomii do každé kuchyně. Nejde přitom jen o kvalitu, ale také o rychlost a jednoduchost, se kterou pak můžete vybrané pochoutky připravit u vás doma. Zároveň se v Živině soustředí na to, aby se s jídlem neplýtvalo, a to ani ve výrobě, ani ve vaší kuchyni. Plánujete si předem, co budete vařit a jak využijete suroviny, které už máte nakoupené k předchozím receptům?

Zdroj: Živina.cz

Zkuste si zkrátka pro začátek alespoň pár jídel za měsíc uvařit doma a kolegové v práci vám budou vaši krabičku plnou poctivého domácího jídla jen závidět. A ještě ušetříte.

Zdroj: Živina.cz

Zkuste něco nového

Nikdy jste nebyli na masáži nebo na wellness pobytu? Vždycky jste si říkali, že sauna nebo lázně by vás nebavily? Dokud to ale nevyzkoušíte, nebudete si jistí, a navíc třeba objevíte něco nového, co vás bude bavit. Pokud se na nic takového necítíte, zkuste nabourat rutinu trochu jinak. Stačí i taková drobnost, jako je změnit cestu do nebo z práce. Nikdy nevíte, co uvidíte nebo koho potkáte.

Ach, ty telefony

To, že do telefonů někdy koukáme až moc, asi všichni víme. Není proto špatný nápad si pro příští rok slíbit, že se to pokusíme omezit nebo alespoň nebudeme trávit tolik času na sociálních sítích. Nejenže tak budete mít více času na jiné věci, ale také to výrazně prospěje vašemu duševnímu zdraví.

Ať už se rozhodnete se svými předsevzetími naložit jakkoliv, mějte na paměti, že i ta nejmenší změna může vést k zajímavým novým zkušenostem a zlepšit vám život.