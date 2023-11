Záliba v RC modelech na dálkové ovládání, nebo dokonce ve stavění modelů patří k těm ceněným. Ve světě, kde lidé tráví volný čas u displejů, tedy rozhodně. Pokud ve svém okolí máte někoho, kdo tomuto koníčku propadl, určitě ho v něm podporujte. Třeba formou vhodně zvoleného vánočního dárku.

Foto: Peckamodel.cz

V prvé řadě se zamyslete nad tím, co má člověk, kterého se chystáte obdarovat, vlastně rád. Je rozdíl, zda hledáte dárek pro modeláře, který si libuje ve stavění modelů, nebo pro toho, co s nimi rád jezdí, létá či plove. Speciální kategorií jsou pak sběratelé. Na tyto tři kategorie si tedy následujícího průvodce rozdělíme.

Dárky pro modeláře, kteří modely rádi staví

V této kategorii se dá vybrat dárek v řádu stovek korun. Takový modelář totiž nepotřebuje jen samotný model k sestavení, ale i spoustu dalšího vybavení. Je ho opravdu hodně, takže zejména pro začátečníky se celkově jedná o investici v řádu tisíců. Nemusíte pořizovat celou soupravu nářadí pro modeláře, klidně si vyberte jen pár kousků.

Mezi nezbytné potřeby patří třeba brusné pilníky, brusné tyčinky, leštící pilníky, štípací kleště, nůžky, řezací nástroj, modelářský nůž, vyštipovací kleště, šroubováky apod. Pokud můžete, podívejte se, co už modelář má ve své výbavě, nebo které kousky by si zasloužily náhradu. Co třeba lepší a větší modelářskou podložku?

Kromě drobných nástrojů může modeláři jeho koníček zpříjemnit i mini vrtačka pro modeláře, sada vrtáků či airbrush sada pro modeláře. Stříkací pistole a kompresory jsou vůbec celou samostatnou kapitolou. Můžete pořídit pistoly, kompresor, příslušenství, také barvy do airbrush pistole.

Dárky pro sběratele modelů

Jako sběratele modelů si klasifikujeme ty, kteří si modely nevybírají primárně podle leteckých či jízdních vlastností, ale podle toho, o jaký model konkrétně jde. Někteří mají slabost pro modely z druhé světové války, další sbírají letadla, nebo modely starších českých vozidel. Nemusíme však zůstávat v historii. Někdo sbírá moderní sportovní vozy či modely formulí.

Máme však pro vás špatnou zprávu. Vybírat model pro sběratele je poměrně složité. Musíte se totiž trefit do takového, který si přeje a zároveň ho ještě nevlastní. Nejlepší je prohlédnout si existující sbírku a předstírat zájem, nechat si o ní povyprávět. Z vyprávění určitě pochopíte, co přesně daný nadšenec sbírá.

A pozor, nebavíme se tu pouze o letadlech, autech a lodích. Vyrábí se modely kamionů, autobusů, tramvají, vlaků, ponorek, trucků, vojenské techniky, zemědělské a lesní techniky, vrtulníků. Cenové relace jsou různé, takže vyberete dárek podle svých finančních možností.

Plastikové modely jsou skvělými dárky i pro ty, kteří se mezi sběratele tak úplně neřadí. Co třeba darovat model letadla fandovi do letadel či model vesmírné techniky někomu, kdo zbožňuje vesmír?

Dárky pro hračičky, co s modely rádi létají/jezdí

Pro ty, kdo rádi staví, vyberte určitě nějakou stavebnici. U některých variant není skládání samotného modelu až tak složité. Nestaví se od začátku, stačí například připevnit křídla a motor.

Obtížnost skládání je různá, také ceny jsou rozmanité. Určitě tedy nebudete mít problém najít něco odpovídajícího. Vždycky se můžete zeptat přímo prodejce, jistě vám doporučí vhodný model dle pokročilosti modeláře. Někteří dokonce mají dárkové průvodce. Podívejte se třeba do e-shopu Peckamodel.cz na jejich Průvodce výběrem dárků.

Extra tip: Papírové modely

Na závěr ještě jedna speciální poznámka pro všechny, kdo mají omezený rozpočet. Existují i papírové modely, se kterými si sice po složení nezalétáte nebo nezajezdíte, ale ten pocit, když je dokončíte, je extrémně uspokojující. Papírové modely jsou vhodné i pro děti, ty těžší však potěší také dospělé.