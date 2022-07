Jak dobře znáte Braniborsko, spolkovou zemi ležící kolem Berlína? Ať už jste milovníci aktivní dovolené, nebo si rádi projdete město, máme pro Vás tipy na výlety, které si určitě užijete!

Filmy a zámky v Postupimi

„Bez starostí“ – to v překladu znamená jméno postupimského nejznámějšího zámku Sanssouci. Je to ale také pocit, který ve vás vyvolá mnoho dalších míst ve městě: Rozsáhlé zahrady, barokní centrum města nebo lákavé nábřeží řeky Havoly. Nevšední atmosféra Postupimi inspirovala i řadu německých i zahraničních režisérů. Ve zdejším filmovém studiu Babelsberg vznikají nové snímky už více než 100 let.

Evropská Postupim

Oranžérie, pelmeně, Sinterklaas (Svatý Mikuláš) – To je evropský duch, který charakterizuje Postupim i její tradice. Vůně granátových jablek v Sicilské zahradě Vás nechá snít o Itálii, cihlově červená barva Holandské čtvrti zase připomíná Amsterdam. A za chvíli se stanete součástí pohádky v ruské čtvrti Alexandrowka. Návštěva Postupimi je jako cesta Evropou.

Aktivní dovolená v Lužické jezerní krajině

Jízda na kole po Lužické jezerní krajině je skoro stejně krásná jako létání! Cyklostezky jsou rovinaté, široké a často vedou těsně kolem vody. Tam, kde dříve bývaly povrchové doly, se dnes zrcadlí slunce na hladině jezer. Vyasfaltované stezky bez aut, které vedou kolem jezer, jsou stejně oblíbené jak u cyklistů, tak bruslařů. Rozlehlost nové vodní krajiny si tady můžete vychutnat v klidu a bez jediného stoupání.

Léto, slunce, kempování – Rodinná dovolená u jezera Senftenberger See

Jezero Senftenberger See mezi Berlínem a Drážďanami je během letních měsíců oblíbeným místem hlavně pro rodiny s dětmi chystající se pod stan. Co se kempování týká, vybere si každý – od klasické stanové louky až po pětihvězdičkové komfortní kempovací místo. Lužickou jezerní krajinu můžete začít objevovat na kole nebo na lodi už pár kroků za kempem.

Barokní klášterní zahrada znovu otevřena!

Po několika letech výstavby a rekonstrukce je nyní zahrada kláštera Neuzeller kompletně obnovena. Milovníci a příznivci zahrad nejenže ji mohou obdivovat z božské perspektivy, ale také se kochat bohatými detaily. Kromě toho stojí za návštěvu i muzeum a oba klášterní kostely. A najdete tam také pivovar.

Procházka v korunách stromů Beelitz

Není to jen stezka korunami stromů! Své příběhy zde vyprávějí staré budovy plicních sanatorií. Krásné cihlové budovy, které dříve sloužily pouze k uzdravení pacientů s tuberkulózou a jejich začlenění do pracovního života. Při návštěvě si nezapomeňte objednat prohlídku s průvodcem, jinak zůstanete jen u pohledu na koruny stromů a budovy. Dětem doporučujeme navštívit přilehlou stezku pro bosé nohy.

