“Splníme občanům Chomutova závazek, který spočívá v obnově Městských Lázní, jsme jediní, kteří mají odborníky a jasnou představu jak to udělat,” říká lídr Zdeněk Vaňkát, který je kandidátem na primátora za Stranu přímé demokracie (SPD) s podporou strany Právo respekt odbornost (PRO). Součástí celé myšlenky je fakt, že se Zdeněk opírá o několik anket, čítající okolo tří tisíc lidí, kteří podporují obnovu Městských lázní v Chomutově, a ne jen z nostalgie.

Není to tak dlouho, co z bývalých městských lázní v Chomutově mohlo vzniknout multifunkční centrum s knihovnou, koncertním sálem a wellness centrem. Studii na revitalizaci uzavřeného objektu vedení města chtělo prosadit formou architektonické soutěže, uvedl v médiích náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

“Kritizujeme nemorální počínání současných radních města dlouhodobě a dnes už máme první anketu, která jasně ukazuje, že současní politici vůbec nerespektují občany. Anketa jasně ukázala, že nejen mi chceme zpět Městské lázně, ale přeje si to 92% občanů, kteří hlasovali v anketě s názvem “Co se zavřenými městskými lázněmi v Chomutově?”

Zdeněk Vaňkát, kandidát na primátora za SPD s podporou strany Právo respekt odnornostZdroj: Z. Vaňkát/osobní archivJsem rád, že lidé chtějí obnovit tradiční architekturu, která potřebuje hlavně moderní technologie, aby se mohlo vše vrátit k poskytování služeb, jak tomu bylo dříve. Jde jen o to, aby moderní technologie více sledovaly budoucí provozní náklady a byly zajištěny příznivé podmínky pro návštěvníky, kteří přijdou třeba jen zrelaxovat.

Nejen, že si to místní zaslouží, ale vnímáme to jako jediné možné řešení, které městu vrátí nejen žádané služby, ale padesát metrů dlouhý bazén může přilákat i zahraniční a mimoměstské návštěvníky. Takový bazén není široko, daleko. Kromě služeb našim občanům může nabídnout opravený areál uskutečnění například plaveckých závodů, protože splňuje základní kritérium a tím je délka.

Výhod se znovu obnovením Městských lázní je ale mnohem více. Jsme připraveni vrátit Městské lázně občanům a máme také odborníky z jiných lázeňských měst, kteří jsou připraveni nám poskytnout cenné informace pro budoucí provoz s parametry jedna dvacátého století. Za pomocí moderních technologií bude nový provoz ekonomičtější a efektivnější.

Stojíme za všemi občany Chomutova, chceme změnu na radnici a nabízíme mnoho dobrých a odborných řešení, která budou respektovat názory občanů. Děkuji všem za obrovskou podporu a vůli udělat skutečnou změnu v Chomutově, chci také poděkovat celému týmu a doufám, že bude příležitost ukázat všem, že má smysl zvyšovat kvalitu života pro lidi.

Jak to bude vypadat, nám říká první studie, která plně respektuje stávající objekt.

Městské lázně – Chomutov. Máme plán pro lidi.

Jak zachránit městské lázně, které jsou už deset let zavřené. Navrhujeme rekonstrukci, která nepůjde jen z chomutovské kasy. Náš plán je oslovit NSA, ČUS, evropskou unii a navázat příhraniční spolupráci, protože 50m bazén nikde kolem hranic v dosahu není. Tyto instituce už jednou osloveny byly, ale město to nedotáhlo do konce. Mohlo by tak vzniknout velké rekreační a sportovní centrum pro severozápad Čech a část Německa. Na to navazuje turistický ruch, který by mohl zlepšit podnikatelské prostředí, zlepšit úroveň služeb a zvýšit příjem do městské pokladny

proto, aby se mohli čerpat různé dotace a využít finančních toků, tak by se měl založit spolek, který může žádat napříč (jak evropské dotace, tak od státu)

místo bývalého fotbalového hřiště chceme 400m in-line dráhu kolem dokola v létě a v zimě to zamrazit pro zimní bruslení, uprostřed hřiště udělat streetworkoutové hřiště s bistrem

studie na přestavbu lázní už jednou byla zadaná a nebyl problém to zrealizovat, ale nezrealizovalo se to

mohli by se udělat pádlovací trenažery, které v Chomutově nejsou a místní kanoisté spolupracují s příhraniční oblastí + do toho jsou zapojení tělesně postižení

může se to využít pro velkou škálu sportů

fitness, rehabilitace, restaurace, wellness, bazén, pádlovací trenažér, in-line a zimní bruslení venkovní, streetworkoutové hřiště venkovní, venkovní bazén, propojit starý sporťák s lázněmi, aby mohli sportovci přejít suchou nohou do lázní

kvůli energiím, které jsou neúnosné, by se na střechu městských lázní postavily solární panely, které by popoháněly tepelné čerpadla a tím by se vytápěly městské lázně + svítilo

odhadovaná rekonstrukce by vyšla na cca 300 milionů

můžou se zde pořádat mezinárodní plavecké závody

mohlo by se tu udělat přepažení bazénu na 25m z 50m, které doposud nikde v republice není

