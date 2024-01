Tiskárna má bezkonkurenčně nejširší technické a technologické vybavení v kraji, zajišťuje pestrou nabídku polygrafických výrobků a obchoduje se zásadou VŠE PRO ZÁKAZNÍKA.

Pro náročné zákazníky a jejich katalogy doporučujeme využít speciální vysoce lesklý lak ve spojení s tiskovým olejovým primerním lakem vytváří takzvaný drip-off efekt perlení - vytváří miniaturní kapičky laku. | Foto: INPRESS a.s.

Kristova léta. Tolik let slaví letos českobudějovická tiskárna INPRESS, kterou založil zkušený novinář Ivan Nadberežný. Pro následující roky v ofsetovém a digitálním tisku má v plánu další investice, obchodní cíle a zásady pro dosahování vysoké kvality výroby. Za více než tři desítky let posbírala tiskárna mnohá ocenění. Odrážejí odbornou a morální práci kolektivu zaměstnanců, působení firmy ve prospěch společnosti, kvalitu a krásu polygrafických výrobků. Nad těmito oceněními stojí potřeba dodržování norem organizace práce a kvality výroby – proto plní již devět let ISO 9001 – 2015 a v dubnu bude tuto normu počtvrté obhajovat.

Historie firmy se začala psát v lednu roku 1991 na Husově třídě v Českých Budějovicích nejprve v nájmu a po dvou letech už ve vlastních objektech. Na světové polygrafické výstavě Drupa 1995 objednával majitel již nové stroje a firma přešla k využívání techniky od Heidelbergu, nejsilnějšího výrobce polygrafických strojů. Od roku 2000, s nástupem nového milénia, byla formována nová rodinná akciová společnost INPRESS a. s. původní firma Ivan Nadberežný – Inpress přechází na jiné podnikatelské zaměření. Ani prostory vytvořené spojením dvou domů na Husově třídě nevyhovovaly pro další rozvoj polygrafického provozu, takže se společnost ke konci roku 2004 stěhovala do Husovy kolonie – pro Budějčáky spíše známé označení „Na Číně“.

XEROX Iridesee umožňuje realizovat malonákladové zakázky vytištěné prostřednictvím speciálních digitálních vylepšení.Zdroj: INPRESS a.s.

Od roku 2022 rozvíjí INPRESS a jeho partnerské firmy také výrobu knih ve Vimperku, kde má dlouhou tradici produkce kalendářů u Steinbrenera a od poloviny minulého století produkce knih v nově vybudovaných tiskárnách Stráž.

„Našim klientům poskytujeme široké služby. Pomáháme jim s přípravou zakázky, ladíme grafiku i formu zakázky,“ říká Ivan Nadberežný, majitel a ředitel společnosti v jedné osobě. „Tiskovina musí být přitažlivá graficky i textově a bez chyb,“ zdůrazňuje.

Ve svých dvou provozech, v Českých Budějovicích a Vimperku, mají kolem čtyř desítek strojů. Jejich portfolio produkce pak tvoří čtyři základní pilíře. „Děláme katalogy, prospekty, letáky a další běžné polygrafické výrobky,“ přiblížil Ivan Nadberežný. Vedle toho produkují také brožury, knihy. „Dalším, pro nás významným sortimentem jsou návody a reference. Tvoří asi čtvrtinu naší celkové výroby. Měsíčně vyvezeme do zhruba sedmi zemí Evropy přes milion návodů,“ uvedl. Čtvrtým pilířem výroby v tiskárně INPRESS jsou kalendáře a diáře.

Ukázka realizovaných zakázek tiskárny INPRESS.Zdroj: INPRESS a.s.

INPRESS a. s. a jeho firmy ve skupině Stavin s. r. o. a Ivan Nadberežný – Inpress dlouhodobě podporují sportovní aktivity, zejména dětí a mládeže, a kulturní činnost ve městě a v kraji. Hlavní podpora směřovala v posledních letech především do neziskových organizací se sociálními a zdravotními službami a do péče o handicapované spoluobčany.

Akciová společnost spolu s dalšími firmami ve skupině zaměstnává pracovníky se sníženými pracovními schopnostmi, kteří se účastní zejména při dokončovacích pracích pro polygrafickou výrobu. Realizují také tak zvané náhradní plnění pro firmy a společnosti.

Zdroj: INPRESS a.s.