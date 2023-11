Světlo jako odpověď. Additive Appearance mu rozumí jako nikdo na trhu. Inspirací jim byl kultovní seriál Start Trek.

Foto: Additive Appearance

Věděli byste, jakou věc mají 3D tiskárny největší potíž vyrobit? Dáme vám malou nápovědu: abyste mohli vytisknout produkt tak, jak si vysníte, potřebujete software, kterému tyto informace sdělíte a on to za vás všechno dopočítá. Můžeme říct, že 3D tisk stojí na dvou hlavních pilířích, na barvách a na často opomíjeném, ale pro naši otázku zásadním, světle. Světlo je mocný čaroděj a často nás v životě udivuje svou krásou. Podobným způsobem udivovalo i výzkumníky z Univerzity Karlovy. Ne jen protože je krásné, ale kvůli tomu, že když například prosvítá vodou, pořádně jim u výpočtů motá hlavu. Nakonec se jim ale podařilo vyvinout software, který rozlouskl i tento oříšek a my máme odpověď - jednou z největších současných překážek 3D tisku jsou průhledné objekty.

Samozřejmě ale netisknou jen je a abyste mohli s jejich softwarem tisknout i vy, založili si společnost Additive Appearance, která už svým názvem napovídá, že jejich nástroj pro modelaci předmětů pro 3D tisk nebudete chtít pustit z rukou. Doslovně je můžeme pojmenovat jako „návykový vzhled”, a důvodů pro tento název je hned několik.

Když jeden ze zakladatelů viděl před roky na veletrhu v Německu, jaké 3D výtisky firmy produkují, říkal si, že to musí jít udělat mnohem kvalitněji – nelíbilo se mu, jak se do sebe barvy vlévají, zkrátka nebyly tak dokonalé, jako kdyby se vyrobily manufakturně v továrně. A tak se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy začali věnovat výzkumu, během kterého tým Additive Appearance vznikl, a který o několik let později dokázal, že pro dokonalý vzhled předmětu už nebude třeba manufakturní výroby, ale že to dokáže také 3D tisk.

Ten představuje revoluci například v módním designu, kde si návrháři budou moci plně vytisknout ty nejsložitější malé detaily nebo třeba prototyp snubního prstýnku, aniž by museli použít drahý materiál. „S naším skvělým týmem a společnými partnery usilujeme o to, abychom průmysl přiblížili našemu snu, tedy pomyslnému replikátoru ze seriálu Star Trek. V zásadě totiž využíváme krásnou matematiku a algoritmy, které nám pomáhají vyrábět krásné a přesné barvy ve třech rozměrech," říká jeden ze zakladatelů a generální ředitel, Thomas Nindel. Podle něj by v budoucnu 3D tisk měl být natolik rozšířený, jako dnes standardně využívané 2D tiskárny.

Zdroj: Additive Appearance

Móda samozřejmě není jediným odvětvím, kde může být tento software velkým přínosem. Obdobně zajímavým je také v oblasti restaurátorství, kde představuje unikátní příležitost obnovovat historické artefakty s maximální precizností. Příkladně u materiálů, které nesou známky stáří nebo je dnes už jednoduše nelze získat tak, jako před stovkami let – i tam může detailní 3D tisk zásadně pomoci. Kromě toho by v budoucnu mohl 3D tisk zdokonalit také modelace protéz v oblasti medicíny, i díky výše zmíněné schopnosti tisknout průhledné objekty – třeba o takovém skleněném, na pohled rozeznatelném oku, budeme moct jednou mluvit jako o minulosti.

Svým způsobem se tak týmu Additive Appearance jejich sen o replikátoru ze Star Treku splnil. I takto to může vypadat, když se potká láska k fyzice a matematice s partou lidí, kteří si umí jít za svou vizí.