TJ Slezan Opava od září nabízí možnost pro děti a mládež se zapojit do sportovních činností svých oddílů.

Foto: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.

Oddíl Atletiky

Nabírá děti a mládež od 6 let do 18 let v areálu Tyršova stadionu na ulici Boženy Němcové v Opavě, a to od středy 6. 9. v 16:00. Dále pak pokračují nábory v době tréninků, které jsou celoročně ve středy od 16:00 do 17:30 a pátky od 15:30 do 17:00. Nejmladší kategorie se věnují především všestranné přípravě – základy nejen atletiky, ale i gymnastiky, her – rozvoj pohybových dovedností. Následně se s věkem a dovednostmi tréninky více zaměřují na trénink atletických disciplín.

Informace na: atletikaslezanopava@seznam.cz, maradek@seznam.cz, 775228404 a na FB stránce TJ Slezan Opava Atletika

Oddíl Juda

Tréninky nováčků začínají od září každé úterý a čtvrtek 16-17 hodin.



Zdroj: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.

Nutné online přihlášení na webu judoslezanopava.cz. Informace: Lenka Najsrová - 608416256.

Oddíl Kuma dojo-karate

Nábor od 6. 9. 2023 každou středu od 18:00 do 19:15 hod. Možnost zdarma zacvičit si s námi ukázkovou hodinu. Místo: Tělocvična ZŠ Šrámkova, Opava Kateřinky. Tréninky: pondělí od 18:00 do 19:30 hod. a středa od 18:00 do 19:15 hod.

Kontakt: Ing. Emil Raschka - +420608724549, raschka@acory.cz

Oddíl Šachu

Nábor nových zájemců proběhne 8. 9. 2023 a 15. 9. 2023 v klubovně šachů na ulici Boženy Němcové 1/20 v Opavě. Tréninky se konají 1x týdně v pátky od 15 hodin, pokročilí trénují 2x týdně.

Zdroj: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.

Pololetní platby, výše dle četnosti tréninku a zařazení, podrobnosti na webu slezanopava.cz

Oddíl Plavání

Plavecký oddíl se zabývá závodním plaváním, plaváním na otevřených vodách, pořádáním plaveckých závodů a výukou plavání pro děti od 6 let. Tréninky probíhají v Městských lázních v Opavě. Dětem se věnují trenéři se závodními zkušenostmi a instruktoři s dlouholetými zkušenostmi s výukou plavání.

Nábor nových dětí od 6 let bude v září každé pondělí od 15:45 hodin v Městských lázních. Začátečníci (základní plavání) mají lekce v pondělí od 16–17 hodin. Cena je 1600Kč za pololetí.

Kontakty: Petr Wolf, 608884658, mail: slezan.op@gmail.com, petr.wolf@czechswimming.cz

Oddíl Šermu

Přijďte se podívat v září na náš trénink sportovního šermu a staňte se našimi členy. Tréninky probíhají v uvedených dnech: pondělí – šavle 17.00 do 19.00 hodin, úterý – fleret 16.00 do 18.00 hodin, Středa – šavle 16.30 do 18.30 hodin, Čtvrtek – fleret 16.00 do 18.00 hodin. Příchod na trénink je vždy o 15 minut dříve. Naši šermírnu najdete na adrese Boženy Němcové 1/20 v Opavě.

Zdroj: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.

Pro předchozí domluvu a případné podrobnosti se obraťte na tel. 602 749 256, kde vás rádi budeme informovat. Více informací najdete na webových stránkách www.slezanopava.cz nebo na www.serm.opava.cz, případně na Facebooku či Instagramu Těšíme se na vás!

Orientační běh TJ Slezan Opava

Nábor všechny kategorií od 6 let až po nejstarší veterány.

Informace na telefonním čísle 732 240 204 nebo

e-mailu kjurcak@seznam.cz.

Zájemci z řad mládeže, přiveďte i své kamarády! Mezi dospělé zakládáme novou mládežnickou skupinu – žáci a dorost.

Trénink a osobní kontakt: Pondělí 17:30-19 h, lesík u Vojenského splavu, středa od 17 h. mapové tréninky v rámci Okresní ligy mládeže mimo sezónu od listopadu do března tělocvična Tyršova stadionu (Po, Pá od 18:30).

Zdroj: Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.