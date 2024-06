Nárůst teplot, nárůst počtu tropických dní i tropických nocí významně pociťujeme ve městech, ve kterých se vytváří tzv. tepelný ostrov. Příčinou městského tepelného ostrova jsou zejména velký podíl umělých, často tmavých povrchů a málo zeleně. K tomu se dále přidává odpadní teplo z technologií a z dopravy a stavby, které tvoří překážky přirozenému odvětrávání uličních prostor. Jak tedy k městskému tepelnému ostrovu přispívá barevnost povrchů?

Měření odrazivosti povrchu | Foto: Archív CzechGlobe

Hlavním zdrojem tepla městského prostředí za slunečných dní je sluneční záření pohlcené městským povrchem. Obecně platí, že čím je umělý povrch města tmavší, tím méně slunečního záření odráží, a tím více se ohřívá, a tím více ohřívá i své okolí. Pro jednoduchý ověřující pokus stačí, když v jasném letním dni sáhnete na střechy aut s různou barvou. Jak rychle zjistíte, bílé střechy jsou nejchladnější, s rostoucí sytostí barev laků se teplota zvedá a na velmi tmavých a černých střechách aut nedokážete udržet ruku. Pozor, můžete se dokonce popálit, protože černé střechy mohou dosáhnout teplot přes 70 °C. Podobně se chovají i střechy budov. Na střechy budov ale obvykle nedosáhneme, nemůžeme se o ně popálit, tak proč se o ně a jejich zahřívání zajímat? Protože tmavé střechy můžeme v letních horkých dnech lehce přirovnat k přímotopům, které významně přitápí, k již tak rozpáleným ulicím města.

A jak moc tedy tmavé střechy „topí“? V letních měsících u nás hodnoty dopadajícího slunečního záření nezřídka překračují hranici 1 000 W/m2. Při odrazivosti (tzv. albedu) černých střešních tašek okolo 14 % tak za letního poledne máme na střeše topení s výkonem 860 W/m2. Jen pro srovnání, v domácnostech se počítá s výkonem topení 100 W/m2, tedy více než osminásobně nižším!

Ohřátý povrch nejen že přímo ohřívá vzduch, ale sálá nepříjemné teplo, a tím významně navyšuje pocitovou teplotu chodce. Teplo, které ohřátý povrch sálá do atmosféry, také neodchází úplně pryč. Toto vyzařování teplého povrchu je pohlcováno skleníkovými plyny v atmosféře přímo nad městem, atmosféra nad městem se více ohřívá a více zpětně vyzařuje teplo na město. To je ten známý skleníkový efekt. Literatura uvádí, že asi 80 % dlouhovlnného záření emitovaného zemským povrchem je pohlceno atmosférou do výšky 200 m. To znamená, že toto teplo se zachytí těsně nad městem a asi polovina se ho vrátí zpět do města.

Letecký snímek Brna v infračerveném spektru (teplota města za letního dne)Zdroj: Archív CzechGlobe

A nejen že se tmavá střecha a další povrchy ve městech významně zahřívají, ale teplo se v nich akumuluje na mnoho hodin. Dlouho do noci pak sálají a způsobují nepříjemně vysoké teploty i v noci. Za takových horkých nocí se pak velice špatně spí, klesá naše psychická i fyzická pohoda, musíme si pomáhat klimatizací. Rozdíl nočních teplot mezi městem a jeho okolím dosahuje až neuvěřitelných 7 °C.

Pokud by střecha byla bílá, ne zrovna nová, částečně ušpiněná, měla by odrazivost okolo 65 %. Při uvažovaném dopadajícím záření 1 000 W/m2 pak tvoří tepelný zdroj o výkonu asi 350 W/m2. I to je stále dost, ale je to jen 40 % výkonu tmavé střechy. Povrchové teploty bílých střech při našich měřeních dosahovaly až 32-43 °C, zatímco tmavých střech 60-65 °C, u tmavých plechových dokonce přes 70 °C. Nesporným dosud opomíjeným benefitem světlých střech je jejich pozitivní vliv nejen na klima ve městě i na globální klima. Sluneční záření, které je povrchem odraženo do atmosféry, z větší části odchází až do vesmíru, tedy z větší části naši planetu vůbec neohřívá.

A jak jsou na tom zelené střechy? Odrazivost takových střech je poměrně malá, protože vegetace je tmavá. U intenzivní zelené střechy (porostlé travou a pravidelně zavlažované) činí odraz jen asi 20 %. To znamená, že 80 % dopadajícího slunečního záření taková střecha pohltí. Na fotosyntézu použije jen několik málo procent (max. 4 %), zbytek se mění na teplo. Zároveň se ale taková travnatá střecha ochlazuje výparem (energie se spotřebovává na změnu skupenství vody na vodní páru). Z našich měření na travnatém ekosystému i z literatury vyplývá, že trávník je schopný za den odpařit 3,5-4 l/m2. Ale za jeden slunečný den pohltí 1 m2 travnaté plochy tolik energie, že by to stačilo na odpar až 11 l vody. Většina energie tedy neodchází formou výparu, ale teplo je poměrně snadno z tenkých listů odváděno okolním vzduchem. Nejvyšší povrchovou teplotu travnaté zelené střechy jsme tak naměřili pouhých 33-35 °C.

Také tzv. extenzívní zelené střechy pohltí až 80 % dopadajícího slunečního záření. Na rozdíl od extenzívních zelených střech jsou však porostlé netřesky, rozchodníky, lomikameny a dalšími sukulentními rostlinami. Ty jsou sice schopné v našich podmínkách přežívat i bez zálivky, ale vodu jako běžné zelené rostliny neodpařují. Tyto sukulentní rostliny mají speciální typ fotosyntézy (CAM – Crassulacean acid metabolism), která probíhá přes den při zavřených průduších, neztrácejí tedy přes den vodu a mohou tak přežívat i dlouhá suchá období. To ale znamená, že se přes den nechladí výparem vody a neochlazují tak ani svoje okolí. Při našich pokusech jsme naměřili povrchovou teplotu takové extenzivní zelené střechy až více než 50 °C.

Termosnímek byl pořízen 31. 8. 2019 v 11:10.Zdroj: Archív CzechGlobe a ČÚZK Creative Commons CC BY 4.0.

Nejmenší povrchové teploty tedy dosahuje zalévaná intenzivní zelená střecha, hned v závěsu za ní pak střecha bílá. Nutno ale podotknout že intenzivní zelená střecha k tomu spotřebovává značné množství vody. U průměrného moderního rodinného domu s půdorysnou plochou střechy 185 m2 by se jednalo o asi 650-740 l/den. To se do budoucna, kdy musíme počítat s častým nedostatkem vody, jeví jako dosti značný luxus. Částečným řešením je použití tzv. šedé vody (lehce znečištěná voda), ale i tu budeme nuceni používat pro potřebnější účely. Na déšť se spolehnout nelze, protože v době největší potřeby zálivky, tedy v době sucha, jaksi neprší. Zde pomůže budování nádrží na dešťovku, pokud však existuje místo, kam je umístit. Ve městech často není kam.

Z uvedeného vyplývá, že čím více tmavých ploch si ve městě zbudujeme, tím více budou za horkých slunečných dnů ohřívat přilehlý vzduch, sálat přímo na nás svoje pohlcené teplo a tím více k nám bude přicházet tepelná energie i z atmosféry nad městem. A nejedná se jen o střechy, ale veškeré povrchy vystavené Slunci. Ať už se jedná o silnice, chodníky, fasády budov nebo na začátku článku zmíněné automobily s jejich rozpálenými střechami.

Zdroj: Youtube

Máme tedy uvažovat o „natření“ celých měst na bílo? To jistě ne. Je třeba si uvědomit, že sluneční záření odražené od světlých povrchů je pro lidi pohybující se pěšky městem také citelné, a nejen že může lidi, případně jejich domácí mazlíčky na procházce, oslňovat, ale také může přidat i více než deset stupňů v tzv. pocitové teplotě. To je ta teplota, jakou vnímáme v závislosti na okolní teplotě vzduchu, jeho vlhkosti, rychlosti větru a množství krátkovlnného (slunečního) a dlouhovlnného (tepelného) záření, které na nás dopadá.

Jaké je tedy řešení? Bílá, zelená, nebo černá? Vše je nutné dělat s rozmyslem. Bílé povrchy dokážou sluneční záření efektivně odrážet, a tím vlastně ochlazovat i v porovnání se zelenými střechami. Vždy je však nutno brát v potaz, aby takové bílé plochy, bílé střechy neoslňovaly. Na nízko položené střechy, na které koukáme z okolních vyšších budov, bude velice dobré umístit zelenou střechu, na kterou se příjemně kouká a na které třeba mohou žít drobní živočichové. Nevadí, že nemáme vodu na zavlažování, stačí i ta extenzívní zelená střecha. A na plochy, které jsou mimo dosah našich očí, aplikujme co nejvíce bílou barvu a hlavně, už konečně přestaňme na střechy a fasády budov dávat tmavé barvy, či dokonce černou. A černá plocha? Ta určitě ne a do města už vůbec ne!

Autor: Dr. Marian Pavelka, Dr. Daniel Kopkáně

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – CzechGlobe