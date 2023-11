Velkolepá show irského tance a hudby Rhythm of the Dance v rámci své světové tour míří poprvé do České republiky. Rhythm of the Dance vystoupí v listopadu v Brně, v Ostravě a v Praze.

Foto: Rhythm of the Dance

Irský tanec je populární nejen v Evropě, ale i v Americe, kde právě irští přistěhovalci svým hudebním a tanečním vlivem dali vzniknout populární country. Ale to bylo až v 19. století. Původ irského tance a hudby sahá do 2000 let staré historie, kdy již staří Keltové vtiskli Irsku jedinečný kulturní ráz, na který dodnes irská kultura navazuje. A právě Rhythm of the Dance vychází z těchto dávných tradic a dává tak svým divákům zakusit opravdové Irsko s jeho temperamentem, rytmem, typickým zpěvem, a především bravurními stepařskými čísly.

Výlet časem

Dvouhodinová show provede publikum bohatou historií Irska a přenese jej do starodávné země druidů i současných dublinských uliček a pubů. Příběh začíná u mohyl Newgrang a diváci zažijí magické období prastarých keltských tradic. Dále se s irskými emigranty vydají na cestu do Ameriky, kde právě vliv irské hudby výrazně ovlivnil americké country, a nakonec se vrátí zpět do rodného Irska.

„Češi mají irskou kulturu a tanec rádi, věříme, že show Rhythm of the Dance tu bude mít úspěch. Jde o tradiční irskou taneční show, kterou u nás ještě diváci neměli možnost vidět. Rhythm of the Dance patří mezi nejstarší irské soubory a projeli doslova celý svět. Celá show je LIVE, žádný playback, jen reální tanečníci, zpěváci a hudebníci přímo na pódiu, prostě se na chvíli ocitneme v Irsku,“ říká Květa Havelková, mluvčí společnosti JVS Group.

Nositelé tradice

Kromě špičkových tanečníků se na pódiu objeví také hudebníci a zpěváci. Pro irskou hudbu, jsou typické dudy, housle, píšťala, akordeon a bodhrán, tradiční irský rámový buben. To vše na Rhyth of the Dance diváci zažijí.

Součástí představení je také sean-nós, což znamená „po staru“. Zpěv sean-nós je forma tradičního irského zpěvu bez hudebního doprovodu a v případě tance jde často o sólovou formu, kdy tanečník improvizuje na rytmus zpěvu a dochází tak živému propojení tanečníka a zpěváka. Diváci se tedy mají na co těšit.

Show Rhythm of the Dance se českému publiku poprvé představí letos v listopadu:

09. 11. Aréna Vodova Brno

12. 11. Gong Ostrava

13. 11. Kongresové centrum Praha

Vstupenky v síti Ticketportal.cz