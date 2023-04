Tábor, kde se paří. 4CAMPS, to nejlepší z online i offline světa

Počítačové hry, sporty, NERFky, výlety i YouTubeři. Spojujeme to nejlepší z online i offline světa. 4CAMPS. To jsou tábory s jedenáctiletou tradicí, které jsou ideální letní volbou pro všechny malé hráče a hráčky. Ať už vaše dítě baví Minecraft, Fortnite, Roblox či Valorant přestřelky s pistolemi NERF, naše campy jsou jasná volba. Tábory jsou vhodné pro děti od 7 do 18 let a vybrat si můžete ze sedmi turnusů od 1. července do 19. srpna.

Foto: Galerie 4CAMPS