Tohle asi neznáte. Maska, která redukuje až 75 procent vrásek

Komerční sdělení

Bestseller posledních dvou let jsou nanovlákenné masky, používají je kosmetičky a do jejich vývoje investuje čím dál více kosmetických firem, proč? Podle studie některé redukují až 75 % vrásek, daleko efektivněji se vstřebávají do pokožky, jsou bez konzervantů, zbytečných barviv, jsou ekologičtější a vyrábí se pouze z aktivních látek.

Foto: nanoSPACE s.r.o.