Mnoho politiků se vás snaží před volbami vystrašit, a to jen proto, abyste jim dali svůj hlas. Jen v poslední předvolební debatě jsem musel z úst jednoho z kandidátů poslouchat řeči o tom, že se údajně chystá privatizace nemocnic v Moravskoslezském kraji.

Ing. Bohuslav Niemiec | Foto: Zadavatel

Samozřejmě žádné důkazy pro své tvrzení neměl. Ani nemohl. Je to totiž nesmysl. A tak je to s nimi vždycky. Lžou, slibují všechno a všem, ale tím to většinou končí. Po volbách už je makat neuvidíte. Já vám chci dokázat, že i politik zvládne pracovat. Pro mladé, pro rodiny, pro seniory. Tak, jak to dělám už šestým rokem v pozici náměstka primátora v Havířově.

Senátní a krajské volby nás čekají už 20. a 21. září. Chci vás poprosit o jednu věc. Než vyrazíte odevzdat svůj hlas, podívejte se více na kandidáty než na strany. Ať už půjdete volit do Senátu, nebo na kraj. Vím, že když to jde, volíte třeba Andreje Babiše. Máte pro to určitě svoje důvody. Štve vás vláda, někteří její představitelé, nebo ho prostě jen máte rádi. Rozumím tomu. Tyhle volby jsou ale o něčem jiném. Jsou o lidech. Andrej Babiš ani nikdo z předsedů vládních stran v nich nekandiduje. Kandidují ale vaši sousedé a lidé, které dobře znáte. Víte, jaké mají názory, jak pracují a jaké jsou jejich výsledky. Víte, jestli umí makat, nebo zda před volbami jen slibují.

Já vám nabízím nové nápady a novou energii bojovat za naše město, za náš region, za naše problémy. Ať už mi dáte svůj hlas v senátních, nebo v krajských volbách. Nezklamu vás. Často od lidí slyším, že politika jsou jen kecy, nesplněné sliby a korupce. Prý už si na to zvykli. Já si ale nezvykl a zvykat rozhodně nebudu.

Dopředu ale říkám, že nebudu slibovat všechno a všem. Mám jasné priority, kterým se chci věnovat. Náš region potřebuje kvalitní spojení s Ostravou, Prahou a dalšími velkými městy u nás i v zahraničí. Ať už sedneme do auta, na kolo, nebo využijeme veřejnou dopravu, musíme se rychle a bezpečně dostat za prací i do školy. Podporuji připravované tramvajové spojení mezi Ostravou, Havířovem a Karvinou, obchvat Dětmarovic a Dolní Lutyně, dostavbu dálnic D48 a D35, budování páteřních cyklostezek nebo vysokorychlostní železnice, které už konečně nejsou jen vizí. Mimochodem, rychlovlaky mají zastavovat i v Havířově a Bohumíně. To je obrovská šance, kterou musíme využít.

OBCHVAT

Odmítám poslouchat lži některých aktivistů a politiků o tom, že Havířov nepotřebuje obchvat. Pro město by naopak znamenal velkou úlevu. Například přes Bludovický kopec projede šestnáct tisíc aut za jeden den. To je fakt hodně. Pokud by stál obchvat, bylo by jich minimálně o sedm tisíc méně. A nemluvíme jen o „Bludovičáku“. Obchvat by ulehčil kruhovému objezdu u vlakového nádraží a přinesl by bezpečnější a rychlejší dopravu v celém městě.

GIGAFACTORY

Nedovolím, aby nám mezi prsty protekla tak důležitá investice, jakou je gigafactory. Pokud ji promarníme, přijdeme o tisíce nových pracovních míst nebo třeba rozvoj technického vzdělávání. Lokalita v Dolní Lutyni zatím není jistá, nesmíme proto sázet na jednu kartu. Prověřujeme další odpovídající plochy na Karvinsku. Gigafactory fakt může nastartovat náš region. Ať si Piráti kecají, co chtějí!

Je toho ale mnohem víc. Podívejte se na můj web www.bobniemiec.cz. Budu rád, když mi napíšete, co v našem regionu nejvíce trápí vás. Nezapomeňte ale přijít 20. a 21. září k volbám.

Jsem Bob Niemiec, kandidát do Senátu a na kraj

Zadavatel: KDU-ČSL, zpracovatel: VLM a.s.