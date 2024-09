Starosta města Nymburk kandiduje do zastupitelstva kraje za SOCDEM. Jeho znalosti a zájem o vodohospodářství mají šanci otevřít téma zajištění zasíťování obcí a měst na krajské úrovni.

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Již po dobu dvou volebních období jsem byl v Komisi pro majetek Středočeského kraje a určité zkušenosti z chodu kraje jsem tak nabyl. Z komunální politiky mám rovněž zkušenosti, a to z pozice starosty města Nymburk. Díky těmto přímým zkušenostem věřím, že mám Středočeskému kraji, co nabídnout.

Proč zrovna za SOCDEM?

Členem Sociální demokracie jsem už od roku 2002. Je jedinou stranou, ve které jsem byl členem a také jedinou, za kterou bych kandidoval. Sociální aspekt života této strany je mi blízký a rád bych, aby se Sociální demokracie znovu dostala do pozic, jak na kraji, tak na celostátní úrovni. Dalším důvodem je i volební program, s kterým jde SOCDEM do voleb. Je postaven na prioritách, které odráží realitu v obcích a městech Středočeského kraje. Přináší řešení konkrétních problémů, které obyvatelé kraje řeší nebo na ně mají dopad.

Co Středočeskému kraji jako zastupitel můžete přinést?

V roli starosty využívám zkušenosti, které jsem nabyl v Komisi pro majetek, to znamená, že se orientuji v majetkoprávní problematice. Co se týká dalšího zaměření, tak jsem vystudovaný strojní inženýr, takže technický směr je mojí doménou. Nicméně od roku 2002 se pohybuji i ve vodohospodářství a jako autorizovaného inženýra mě zajímají témata spojená s přírodou, konkrétně pak výstavba jezů, zasíťování obcí a měst, především pak výstavba nových vodovodních a kanalizačních sítí.

Jaká z priorit volebního programu SOCDEM je Vám nejblíže?

Co já vnímám jako starosta Nymburka za velký problém, tak je to péče o seniory. Snažíme se pro ně vytvářet různé kulturní a sportovní akce. Momentálně jsme před začátkem výstavby dvou nových domů pro seniory, protože pomoc seniorům s ohledem na jejich nárůst je stále více akutnější. Takže prioritou je lepší bydlení pro seniory a dostupná lékařská péče, abychom jim zajistili klidné a bezpečné stáří.

Co jste ze své praxe jako starosta města zjistil o fungování kraje?

Vždycky je to o prioritách. Podstatné však je, aby vedení kraje a vedení obcí spolu úzce komunikovalo. Můj názor je takový, že se velmi otevírají nůžky mezi velkými městy a malými obcemi. Provázanost měst a obcí by měla být daleko pestřejší, aby děti z menších obcí nemusely dojíždět do vzdálenějších měst do škol a školek, ale měly ve své obci právě tu svou mateřskou školu a třeba i malotřídku a žilo se jim lépe.

Co máte rád na Středočeském kraji?

Mám rád jeho obrovskou pestrost a rozmanitost. Každý starosta v kraji řeší jiné problémy a situace, ale máme témata a priority, které nás ve Středočeském kraji spojují. Domnívám se, že právě společná témata odráží volební program SOCDEM. Sociální demokraté tak vnímají, jak se žije v obcích a městech Středočeského kraje a chtějí, aby byl v zastupitelstvu kraje slyšet hlas obcí a měst.

