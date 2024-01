Ze začátečníka, který vstoupil do světa IT se zvědavostí, se vypracoval na respektovaného lídra. Jeho cesta ukazuje, že s odhodláním, správným vedením a prostředím, jež podporuje růst a vzdělávání, můžete dosáhnout svých cílů.

Tomáš Necuda | Foto: Unicorn Systems

Tomášův příběh v Unicornu začal, když ještě studoval na průmyslovce v Písku. V roce 2019, tenkrát ještě coby student maturitního ročníku, nastoupil do Unicornu na kvalifikovanou brigádu, a mohl tak sbírat praktické zkušenosti ještě při svém studiu. Poprvé pracoval ve velké softwarové společnosti s lidmi, kteří jsou v IT kovaní. „Měl jsem z toho strach, ale nakonec jsem byl příjemně překvapený tím, jak přátelští tu všichni jsou. A vlastně celková atmosféra byla velmi uvolněná, což mi samozřejmě pomohlo,“ vzpomíná Tomáš Necuda.

Tato příležitost nebyla jen prvním krokem v IT sektoru, ale stala se základním kamenem jeho budoucí kariéry. Po několika měsících, kdy získával praktické zkušenosti, úspěšně dokončil studium a v Unicornu nastoupil na plný úvazek jako frontend vývojář. Avšak jeho ambice neskončily jen u toho. Díky neustálému vzdělávání a osobnímu rozvoji začal naplno budovat svoji kariéru. „Moje role a zodpovědnost se časem rozšiřovaly, což mi umožnilo pracovat na stále větších a složitějších projektech,“ vzpomíná Tomáš.

Zdroj: Unicorn Systems

V Unicornu se klade důraz na rozvoj a růst spolupracovníků, i proto má každý člen týmu přiděleného tzv. kmotra, který dohlíží na jeho profesní rozvoj. Tomáš měl to štěstí, že jeho nadřízený zastával právě tuto roli. Jako kmotr a mentor v IT světě hrál nezastupitelnou roli v jeho kariérním růstu. Byl to on, kdo ho nejen vedl správným směrem, ale také mu pravidelně poskytoval cennou zpětnou vazbu, což bylo pro jeho rozvoj neocenitelné.

Zaslouženým tým lídrem

Díky této podpoře a vedení Tomáš postupně přebíral roli hlavního frontend vývojáře na různých projektech, kde nesl plnou zodpovědnost za dodržování termínů a celkovou funkcionalitu. Tomášovy schopnosti se jasně prokázaly v roce 2021, když se po odchodu jeho nadřízeného a týmového lídra stal on sám přirozenou a zároveň jedinou volbou pro převzetí této vedoucí role. Jeho kariérní postup tak byl nejen očekávaný, ale také zasloužený.

Zdroj: Unicorn Systems

Tomáš dnes stojí v čele týmu jedenácti lidí a věnuje se široké škále projektů v energetickém sektoru. Tím hlavním je Transparency Platform pro ENTSO-E, což je klíčový systém pro zveřejňování dat o výrobě, spotřebě a přenosu elektřiny na evropském trhu. „Práce na tomto projektu mě opravdu baví a vidím, že dosahujeme skvělých výsledků,“ usmívá se.

Zároveň vyzdvihuje i samotnou píseckou pobočku, která je oblíbená nejen pro svůj přátelský kolektiv, ale i unikátní prostory. Tým se totiž před rokem přestěhoval do historického Kodlova domu, jehož kořeny sahají až do 19. století. Budova je známá svými malbami od Mikoláše Alše – významného představitele generace Národního divadla. „Dříve jsem pracoval výhradně z domova. Ale od té doby, co jsme se sem přestěhovali, pracuju už jen odtud. Je to pro mě příjemná změna a inspirativní prostředí,“ říká Tomáš.

Zdroj: Unicorn Systems

Během svých téměř pěti let v Unicornu se hodně naučil nejen v technické oblasti, ale zlepšil i své manažerské a komunikační dovednosti. „Dokážu v reactu sestavit jakoukoliv aplikaci a zajistit její bezproblémový chod. Stejně tak jsem si jistý v komunikaci a plánování a baví mě pomáhat ostatním rozvíjet jejich kariéry. Na Unicorn University jsem měl příležitost vést seminář o frontendových systémech. Zkrátka se snažím neustále rozvíjet a zkoušet nové věci a Unicorn mě v tom podporuje,“ sdílí svou zkušenost Tomáš.

A přesně to by doporučil i všem, kteří chtějí pracovat v IT – být otevřený novým příležitostem a neustále na sobě pracovat. „Když člověk něčemu nerozumí, je vždy lepší se to naučit a nesnažit se to obejít,“ říká a zároveň dodává, že Unicorn je otevřený všem mladým talentům, kteří se chtějí uplatnit ve světě IT. „Pro talentované lidi se tu místo vždycky najde,“ uzavírá.



Podívej se na aktuálně vypsané pozice a přidej se k nám do týmu!