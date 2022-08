Je to už půldruhého roku, co se stal Tomáš Šiřina ředitelem Dolních Vítkovic. Jeho snahou je tuto jedinečnou industriální oblast ještě více a lépe propojit s dalšími částmi Ostravy a přilákat tak na Bolt Tower, do auly Gong, obou světů techniky či do areálu bývalého Dolu Hlubina další návštěvníky. Jak se mu to daří a jaké další novinky se v Dolních Vítkovicích chystají, prozradil Tomáš Šiřina v rozhovoru pro Deník.

Tomáš Šiřina, výkonný ředitel Dolních Vítkovic | Foto: Renata Červená

Jak jste dříve vnímal tento areál ještě jako člověk, který ho znal „jen“ zvenčí jako běžný návštěvník? Co pro vás Dolní Vítkovice jako pro Ostraváka znamenaly?

Začnu trochu zeširoka. Před mnoha lety, ještě za dob mých studií, jsem ve Vítkovicích pracoval. A celý obrovský prostor průmyslových Vítkovic byl pro nás šedou zónou, zónou tvrdé práce. Když se před dvaceti lety začal celý prostor hýbat jiným směrem, zpočátku jsem tomu ani nevěnoval pozornost. Až když se vylouply rekonstruované budovy, došlo mi, co za úžasný nápad vítkovický majitel Jan Světlík měl. A v posledním desetiletí se z Dolních Vítkovic stalo druhé centrum, přesněji místo, které centrum Ostravy doplňuje. A až se jednou plynule propojí s centrem, bude to teprve úžasné.

Jak se váš pohled na Dolní Vítkovice změnil za ten rok a půl, co jste jejich ředitelem – co vás například v této známé a turisticky vyhledávané oblasti nejvíce překvapilo?

Nejsem technický typ, jsem vzdělaný humanitně, takže jsem měl vždycky pokoru a možná místy strach ze složitosti technických zařízení a industriálních památek vůbec. Ale až tady mi došlo, že starost o Dolní Vítkovice je nekonečně těžká a nikdy nekončící práce. Říká se, že péče o Eiffelovu věž v jedné chvíli končí a zároveň znovu začíná, aby koroze a zub času stavbu nezničily. Tady to je stejné. Laik si umí těžko představit, jak je náročné udržet v kondici a ještě nějak energeticky utáhnout třeba Bolt Tower, aulu Gong nebo budovu U6. A k tomu se ještě postarat o to, aby exponáty v science centru sloužily dětem a pomáhaly je vzdělávat. Je to pořád dokola, stojí to hrozně moc času, energie, peněz…

Bolt TowerZdroj: Jiří Zerzoň

Hned na počátku jste si dál cíle, že chcete v areálu otevřít veřejnosti další nevyužitá místa a také přilákat lidi, kteří k vám dosud nenašli cestu. Daří se to? Na co nového se můžeme těšit?

V zimě dojde pro Dolní Vítkovice vlastně k jedné z nejdůležitějších událostí. Lávka, která překlene řeku Ostravici, spojí náš areál s frekventovanou cyklostezkou, která vede z centra města přes Slezskoostravský hrad dál směrem na Hrabovou a Vratimov až do Beskyd. Dolní Vítkovice jsou dnes pro pěší a cyklisty přístupné přece jen trochu krkolomně, takže ta lávka nám výrazně pomůže.

A čím dalším lákáte nové návštěvníky?

Letošní sezóna, i když jsme do března vzhledem k pandemickým opatřením a náladě lidí téměř nefungovali, se naštěstí vyvíjí dobře, lidé k nám chodí. Ve Světě techniky jsme zaznamenali rekordní návštěvy, vrátily se velké festivaly, ale objevují se už také akce pro návštěvníky, kteří k nám předtím tolik nechodili. V současnosti probíhají přípravy na zpřístupnění dalších prohlídkových tras v souvislosti s koksovnou. Snažíme se, abychom pořád posouvali mapu míst, která se u nás dají navštívit. Je to důležité, protože industriálních památek je po světě hodně, ale naše jedinečnost je v tom, že je u nás názorně vidět cesta od uhlí, které se vytěžilo v Dole Hlubina, přes koksovnu až po vysokou pec, kde se už vyráběla ocel. A musím se zmínit i o Galerii Gong, která láká výrazně větší počty lidí. Samozřejmě, že jde o výtvarné umění, které nepřitáhne tisíce lidí týdně, ale i tak je to příjemné sledovat, že Gong žije a galerie s ním.

Bývalý plynojem, nyní GongZdroj: Renata Červená

Dolní Vítkovice jsou nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v regionu. Co u vás hosté nejvíce vyhledávají, co je nejvíce zajímá?

Dolní Vítkovice jsou z velké části vzdělávací institucí, ve Světě techniky a v U6 – světě Julese Verna, si mohou děti a mládež zábavnou formou doplnit znalosti k tomu, co se dozvědí ve škole. Multifunkční aula Gong je zase domovem kulturních akcí, nejrůznějších kongresů a konferencí. A další vyhledávanou atrakcí je Bolt Tower – národní kulturní památka Vysoká pec číslo jedna s nadstavbou, jedna z dominant našeho města, kam se ročně vypraví tisíce návštěvníků.

Mají lidé i nějaké připomínky, na které musíte reagovat, a které třeba i pomáhají zlepšit vaši nabídku a služby?

Samozřejmě, že každému se zavděčit nedá a občas se v takovém množství návštěvníků přihodí, že někdo není spokojený. Naši lidé se snaží, chystají se na nejrůznější situace, ale každý snad pochopí, že se občas stane, že lidský faktor selže. Třeba se stane, že ne všechny exponáty ve Světě techniky, které jsou vystaveny tlaku dětí od rána do večera, fungují, a chvilku trvá, než se opraví. Podle toho, jak se porovnáváme s ostatními podobnými zařízeními, jsou naše časy, ve kterých exponáty opravíme, skvělé. Ale naprosto rozumím tomu, že návštěvník není nadšený, když nějaká populární věc zrovna chvilku nefunguje. Je to daň za to, že nejsme muzeum, kde je všechno odděleno od návštěvníků, ale jsme science centrum, kde si naopak všichni mohou exponáty osahat a pochopit, jak věci fungují. Návštěvníci si pak také stěžovali na to, že není moc možností, kde se najíst a napít. V Gongu se proto otevřela pekárna a pizzerie PECka, což je další nové a příjemné zpestření.

V současné době jsou všichni zatíženi výrazným růstem cen energií a dalších věcí. Jak toto dopadá na Dolní Vítkovice a jak se s vysokými cenami energií vyrovnáváte?

Naši technici mají nachystaný krizový plán, který by měl ušetřit teplo a elektřinu, jak to jen půjde. I jeden dva stupně tepla pro nás znamenají důležitou úsporu. Máme obecně velké štěstí, že za námi stojí hejtmanství a město Ostrava. Bez nich by to nešlo a podobná zařízení, jako jsou ta naše, by nemohla fungovat už dávno před drastickým zvednutím cen energií. Ale při hudebních akcích, konferencích a podobně musíme na pořadatele, kteří si naše prostory pronajímají, částečně přenášet zvýšené náklady za energie. Jinak to nejde – musí se jednat o komerční činnost, na kterou nemůžeme doplácet.

Příprava na rozhovor ve studiu Orionu v GonguZdroj: Aneta Ivánková

V takové chvíli je pro vás asi obzvlášť důležitá podpora partnerů, kterých mají Dolní Vítkovice celou řadu…

Ano, jak jsem zmiňoval, hlavně bez hejtmanství a města Ostravy by to nešlo. Ani v době nejtvrdších pandemických opatření se k nám nepostavili zády. Ale máme i další partnery ve velkých městech v okolí, kde mají zájem, ať tamní děti mohou zajet do Dolních Vítkovic. Jako doplnění k běžné školní výuce je to přece ideální. A máme spoustu privátních partnerů, společností, jejichž lidé to mají v Dolních Vítkovicích rádi, třeba se tady jen tak zastaví, uspořádají akci, nabídnou svým zaměstnancům vstupenky a podobně. Dolní Vítkovice v tom smyslu spojují Ostravsko.

Pod Dolní Vítkovice spadá i areál Landek Park v Petřkovicích. Chystáte nějaké novinky také tady – v Hornickém muzeu?

Hornické muzeum je unikátní a každý, kdo do naší štoly sfárá a absolvuje komentovanou prohlídku, pochopí, jak těžké bylo pracovat na šachtě. Je to skutečně nezapomenutelný zážitek.

Na závěr si ještě dovolím pár osobních otázek. Co je vaše nejoblíbenější místo v Dolních Vítkovicích, kde se vy cítíte nejlépe?

Všechny stavby jsou tady asi výjimečné, ale pro mě je nejkrásnější Gong. Galerie, celý vestibul, oba sály, to je pro mě magické místo. Josef Pleskot, architekt, který v našem areálu zanechal obří stopu, musí být genius. To místo je báječné.

Tomáš Šiřina po podpisu partnerské smlouvy se společností HyundaiZdroj: Jiří Zerzoň

Jste známý fanoušek sportu, zejména fotbalu, basketu a rugby, napsal jste i úspěšnou knihu My jsme Baník. Dolní Vítkovice jsou přitom hlavně místo pro vzdělávání a kulturu. Viděl byste tady rád i více sportovního vyžití?

Hraje se tady světový plážový volejbal, v areálu se jezdí cyklokros a závody na horských kolech. Nesmím zapomenout na to, že fotbalový Baník, určitě nejslavnější sportovní značka v našem regionu, má ve Světě techniky výstavu ke stoletému výročí. Zdá se mi, že to je pro sportovní veřejnost dost.

Kdybyste mohl mávnutím kouzelného proutku okamžitě zlepšit v Dolních Vítkovicích jednu jedinou věc, která vás nejvíce trápí, co by to bylo?

S tím bych byl rychle hotový, ale nesplní se mi to. Asi totiž nikde na světě nejsou lidé takoví, aby neničili mnohdy úmyslně věci, které mají sloužiti ostatním. Snažíme se, ať je všechno v pořádku a všichni jsou spokojení, a pak kolegové přijdou na to, že někdo ukradne kus železa, což pro nás znamená třeba omezení činnosti v části areálu. Nebo vidíme na záznamu, jak se někdo chová k exponátům. Je to pořád dokola. Ale my se nemůžeme vzdát a pořád se budeme snažit, ať si ta drtivá většina slušných lidí u nás přijde na své.

· Tomáš Šiřina (56 let) je rodák z Ostravy a místní patriot.

· Vystudoval český jazyk a historii. Po studiu se začal věnovat práci v médiích, byl sportovním redaktorem a pak 11 let pracoval jako šéfredaktor Moravskoslezského deníku.

· Od roku 2013 do roku 2020 byl ředitelem Televizního studia Ostrava (Česká televize).

· Před rokem zpracoval stoletou historii fotbalového Baníku v knize My jsme Baník – zrození legendy.

Zdroj: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.